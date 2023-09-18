انطلاق موقع رابطة الأندية المصرية
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 18:59
كتب : FilGoal
أطلقت رابطة الأندية المصرية المحترفة الموقع الالكتروني الخاص بها بشكل رسمي.
ويشمل موقع رابطة الأندية كل التفاصيل الخاصة ببطولتي الدوري المصري وكأس الرابطة.
وتم تغيير اسم الدوري المصري إلى دوري النيل بداية من الموسم الجاري بعد حصول شركة النيل للتطوير العقاري على حقوق البطولة.
ويضم أيضا الموقع اللائحة الكاملة لبطولتي الدوري المصري وكأس الرابطة.
ويمكنك الاطلاع على لائحة الدوري المصري للموسم الحالي من هنا:
نرشح لكم
مصدر بـ اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف أحمد عيد ومنصور من المشاركة أمام الأهلي مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) البنك الأهلي.. ربع ساعة سلبية العطار: اللائحة تحسم موقف الزمالك من المشاركة في السوبر المصري للأبطال التشكيل - جودوين يقود هجوم الجيش.. وأيمن أشرف ومدبولي أساسيان مع البنك الأهلي كابو: من الشرف لي منافسة زيزو.. وسنعمل على الظهور بشكل يليق بإنبي عامر حسين لـ في الجول: صلاح محسن يغيب عن مواجهة المصري.. وبطاقات الدوري مرتبطة بكأس الرابطة نور السيد لـ في الجول: مستعدون لبداية الدوري.. ونتمنى جدول منتظم خبر في الجول - غياب زيزو وحاتم سكر عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف
أخر الأخبار
انطلاق موقع رابطة الأندية المصرية 22 دقيقة | الدوري المصري