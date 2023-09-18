انطلاق موقع رابطة الأندية المصرية

أطلقت رابطة الأندية المصرية المحترفة الموقع الالكتروني الخاص بها بشكل رسمي.

ويشمل موقع رابطة الأندية كل التفاصيل الخاصة ببطولتي الدوري المصري وكأس الرابطة.

وتم تغيير اسم الدوري المصري إلى دوري النيل بداية من الموسم الجاري بعد حصول شركة النيل للتطوير العقاري على حقوق البطولة.

ويضم أيضا الموقع اللائحة الكاملة لبطولتي الدوري المصري وكأس الرابطة.

ويمكنك الاطلاع على لائحة الدوري المصري للموسم الحالي من هنا: