انطلاق موقع رابطة الأندية المصرية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 18:59

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري - بيان

أطلقت رابطة الأندية المصرية المحترفة الموقع الالكتروني الخاص بها بشكل رسمي.

ويشمل موقع رابطة الأندية كل التفاصيل الخاصة ببطولتي الدوري المصري وكأس الرابطة.

وتم تغيير اسم الدوري المصري إلى دوري النيل بداية من الموسم الجاري بعد حصول شركة النيل للتطوير العقاري على حقوق البطولة.

ويضم أيضا الموقع اللائحة الكاملة لبطولتي الدوري المصري وكأس الرابطة.

ويمكنك الاطلاع على لائحة الدوري المصري للموسم الحالي من هنا:

الدوري المصري دوري النيل رابطة الأندية المصرية
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