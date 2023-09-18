كرة سلة - استعدادا لكأس العالم للأندية.. وصول بعثة الأهلي إلى سنغافورة

وصلت بعثة فريق الأهلي لكرة السلة إلى سنغافورة استعدادا لخوض منافسات كأس الإنتركونتينتال الدولية أو المعروفة باسم كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي ممثلا لقارة إفريقيا في البطولة بعد تتويجه بالدوري الإفريقي "BAL".

ويستهل الأهلي مشواره عصر الخميس المقبل في مشاركته الأولى تاريخيا.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب فرانكا البرازيلي وإجنيت بطل دوري التطوير الأمريكي.

وفي المجموعة الثانية يتواجد بون الألماني وجولدن بولز الصيني والمنامة البحريني.

وجاء جدول مباريات الأهلي كالآتي:

الخميس 21 سبتمبر: الأهلي × إجنيت الأمريكي (2:00 عصرا)

الجمعة 22 سبتمبر: الأهلي × فرانكا البرازيلي (10:00 صباحا)

وتنقسم البطولة إلى مجموعتين يصل صاحب المركز الأول منهما إلى المباراة النهائية مباشرة، بينما يلعب أصحاب المركز الثاني في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ويلعب صاحب المركز الثالث في المجموعة على مباراة تحديد المركز الخامس والسدادس.

الأهلي كان قد توج بدوري السوبر المصري ودوري المرتبط المصري وكأس مصر وبطولة إفريقيا في الموسم الماضي، بينما خسر لقبا كأس السوبر المصري والبطولة العربية.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

سيف سمير - إيهاب أمين - عمرو الجندي - عمر طارق - مصطفى كيجو - يوسف المعداوي - أحمد مهيب - محمد أبو النصر - عمرو زهران - مروان سرحان - مؤمن خيري - عمر عبادة - نوريس كول - مايكل فاكوادي.