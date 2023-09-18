لاعب الزمالك يعلن عبر في الجول انتقاله إلى نادي رويال الإماراتي

أتم أدهم محمود الخواجة لاعب الزمالك السابق انتقاله إلى نادي رويال الإماراتي.

وقال أدهم الخواجة لـFilGoal.com "أتممت انتقالي إلى نادي رويال الإماراتي الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية".

وأضاف "وقعت للنادي في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد فقط".

أدهم الخواجة مواليد 2001 ورحل عن الزمالك بنهاية الموسم الماضي بقرار من المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو.

ويشارك أدهم الخواجة في مركز المهاجم وتم تصعيده أكثر من مرة للفريق الأول في الزمالك ولكنه لم يشارك مع الأبيض.