العطار: اللائحة تحسم موقف الزمالك من المشاركة في السوبر المصري للأبطال

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 17:59

كتب : FilGoal

الزمالك قبل مواجهة النصر في كأس العرب

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري أن اللائحة هي التي ستحسم موقف الزمالك من المشاركة في السوبر المصري للأبطال.

ومن المقرر أن تقام منافسات السوبر المصري للأبطال بمشاركة أربعة أندية للمرة الأولى في الإمارات هذا العام.

وقال العطار عبر راديو 9090: "سيتم الإعلان عن كل ما يخص البطولة عقب نهاية كأس مصر في نسخته للموسم الماضي".

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ووصل كأس مصر للموسم الماضي إلى نصف النهائي، ويلعب الزمالك ضد بيراميدز بينما الأهلي أمام إنبي ولم يتم تحديد موعد المباراتين حتى الآن.

وأضاف العطار "سيتم تطبيق اللائحة فور نهاية بطولة كأس مصر، واللائحة هي التي ستحدد موقف الزمالك من المشاركة في البطولة".

وتابع "اتحاد الكرة سيعلن بشكل رسمي في نهاية نوفمبر عن الأندية المشاركة في السوبر المصري للأبطال".

واختتم تصريحاته "إذا كانت اللائحة تنص على معاقبة الزمالك وعدم مشاركته سيتم معاقبته، بينما إذا تم إثبات صحة مشاركته فسيتواجد بشكل طبيعي بجانب الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

ويشارك في بطولة السوبر المصري للأبطال كل من الأهلي بصفته بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بصفته كأس الرابطة.

ومن المفترض مشاركة بيراميدز بصفته وصيف النسخة الماضية من مسابقة الدوري.

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