كابو: من الشرف لي منافسة زيزو.. وسنعمل على الظهور بشكل يليق بإنبي

شدد رفيق كابو لاعب إنبي على سعادته بالمقارنة مع أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك.

رفيق كابو النادي : إنبـي إنبـي

وقال كابو لـ FilGoal.com: "سنبذل كل ما بوسعنا هذا الموسم من أجل الظهور بشكل متميز والفريق استعد بشكل جيد والجميع سيعمل على تقديم موسم يليق بتاريخ إنبي".

وتابع "من الشرف لي كلاعب تونسي منافسة أحمد سيد "زيزو" على لقب أفضل جناح بالدوري المصري وسأعمل على تسجيل الأهداف".

ويستعد إنبي لمواجهة الداخلية في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وشارك كابو في 38 مباراة بالموسم الماضي مع إنبي وخلالهم سجل 8 أهداف وصنع 6 آخرين.