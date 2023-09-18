مؤتمر جوارديولا: هؤلاء سيغيبون أمام رد ستار.. ولم أتوقع تألق دوكو بهذا الشكل

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 16:44

كتب : FilGoal

هالاند - مانشستر سيتي ضد فولام

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي موقف لاعبيه المصابين قبل انطلاق حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويفتتح حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة رد ستار بلجراد الصربي ضمن الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بالمسابقة.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "كل موسم نحن نبدأ المسابقة بالمباراة الأولى، والهدف هو الفوز بهذه المباراة، والتأهل من دور المجموعات، لم يتغير شيء بعد الفوز بالبطولة الموسم الماضي".

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وأضاف "ماتيو كوفاسيتش وجون ستونز وجاك جريليش سيغيبون عن لقاء رد ستار بسبب إصابات مختلفة".

وتابع "أعتقد أنهم يتحسنون في الوقت الحالي ولكن ليس لمباراة الأربعاء، نتمنى تواجدهم في مباراة نوتنجهام فورست وباقي المباريات لأننا نحتاجهم".

وأكمل "جيريمي دوكو لعب بشكل جيد جدا، كنا نعرف جودته ولكننا لم نتوقع هذا التألق، إنه تهديد قوي لدفاع المنافسين".

وواصل "أصبح كايل ووكر أكثر تركيزا من أي وقت مضى، ويمكنه دائمًا القيام بعمل أفضل".

وأتم "ليس من السهل عليه لعب 90 دقيقة مع منتخب إنجلترا ثم 90 دقيقة في مباراة صعبة ضد أجنحة وست هام يونايتد. نأمل أن يستمر وأن نمنحه الراحة اللازمة في الوقت المناسب".

وحقق سيتي 5 انتصارات متتالية في بداية موسم الدوري الإنجليزي، قبل أن يبدأ حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي رد ستار
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