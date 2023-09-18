مؤتمر تشافي: أريد القتال من أجل دوري أبطال أوروبا.. وأشعر بالفخر بسبب التزام اللاعبين

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 15:28

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

تشافي هيرنانديز برشلونة دوري أبطال أوروبا
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