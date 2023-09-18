كيف توقع الذكاء الاصطناعي تألق بيلينجهام قبل انتقاله لريال مدريد

يشاهد الناس في الأيام الحالية الأعمال الغير منطقية المقدمة من الذكاء الاصطناعي، حتى دخوله عالم الفن والغناء فتم استخدامه لإحياء الأغاني القديمة بصوت فنانين مختلفين.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ولكن ماذا عن دخوله عالم كرة القدم الذي من المفترض أنه علم غير صحيح وتوقعه مستويات اللاعبين ومستقبلهم؟

ويستعرض FilGoal.com في التقرير التالي كيف تدخل الذكاء الاصطناعي في توقع انفجار موهبة جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني؟

يقدم بيلينجهام مباريات استثنائية في أول موسم له مع النادي الملكي، فلم يتوقع أكثر المتفائلين بأن تكون البداية بهذه الجودة، إذ تمكن اللاعب الإنجليزي من المساهمة في ستة أهداف مع الميرينجي في خمس مباريات بالدوري الإسباني، فسجل خمسة أهداف وصنع هدف.

وبالتالي تمكن من التتويج بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بالدوري والتي استلمها قبل انطلاق مباراة فريقه ضد ريال سوسيداد في الجولة الخامسة.

تحدث ريان بيل مؤسس شركة Sentient Sports، مع شبكة ذي أثلتيك وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يتدخل في تعاقد الأندية مع اللاعبين وأن يتم استخدام التقنية، فمثلها مثل اللجوء للأرقام والإحصائيات من قبل كشافين الأندية قبل التعاقد مع اللاعبين.

ويقول بيل: "ركزت التحليلات الرياضية التقليدية منذ فترة طويلة على التحليلات ذات المظهر التاريخي التي تعتمد فقط على تحليل الأداء السابق للاعب لتقييم أدائه المحتمل في المستقبل، نجحت هذه الأساليب في تحديد المواهب، لكنها لا تتوقع دائما نجاح اللاعب في فريق أو دوري جديد".

وأكمل حديثه: "طورنا تقنية الذكاء الاصطناعي لتركز على التحليلات التطلعية أو المستقبلية لمحاكاة أداء اللاعب بمجرد انتقاله إلى فريق جديد، وهذا يسمح لنا بتقييم التوافق المحتمل للاعب في فريق جديد واحتمال نجاحه".

ومن هنا فتح الحديث زاوية أخرى أن كان هنالك لاعبين كثر يتوقع نجاحهم مع فرقهم، لكن لم يحدث ذلك، مثل أليكسيس سانشيز، وروميلو لوكاكو، وبول بوجبا مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ورويستون درينثي في ريال مدريد، والمزيد من اللاعبين.

وذكر بيل أن هناك عوامل تقنية يجب الاتخاذ بها قائلا: "ليس كل لاعب جيد يكون مناسبا لكل فريق، وتلعب ديناميكيات وثقافة الفريق دورا مهما في تحديد النجاح، تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا الفرق على تقليل مخاطر اتخاذ قرار سيئ، من خلال محاكاة العديد من النتائج المحتملة المختلفة بموضوعية".

وشرح أول عامل: "تنبؤ التناغم، يتنبأ هذا بمدى ملائمة اللاعب لزملائه الجدد داخل الملعب وخارجه، يعتمد هذا على التحليل الذي يحسب مدى جودة عمل اللاعبين الحاليين معا على أرض الملعب بناء على ارتباطهم بالمساهمة في هجوم فريقهم، ثم التحليل بتدريب "الشبكة العصبية" والتي تتنبأ بمدى تطوير اللاعبين للعلاقات الشخصية بعد الانتقال للفريق الجديد، يستخدم هذا عوامل مثل أسلوب اللعب، والمهارات، واللغات التي يتحدث بها اللاعب الجديد، والعمر، والمباريات التي لعبها اللاعب الجديد مع لاعب أو أكثر من فريقه الجديد".

وأظهر بيلينجهام مدى اهتمامه وجديته في نقطة اللغة، إذ أنه تحدث باللغة الإسبانية بعد أول مباراة له مع ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والتي سجل هدفا في الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ولم يكتف بذلك فقط، بل كرر ذلك بالتحدث باللغة الإسبانية، حتى وهو بعيد عن ريال مدريد جعل زملائه في منتخب إنجلترا يتحدثون باللغة الإسبانية، حيث كتب له جيمس ماديسون وكالفين فيليبس تعليق بالإسبانية في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وبالتالي بيلينجهام تمكن بسبب هذا العامل بأن يتأقلم بشكل سريع كما أكد مدربه كارلو أنشيلوتي هذا الشيء أيضا.

ويكمل بيل التنبؤ الثاني فيقول: "تنبؤ الملاءمة التكتيكية، ويتنبأ هذا بمدى ملاءمة اللاعب لأساليب وتكتيكات لعب الفريق من خلال النظر في 3 مناطق مختلفة، تتم مقارنة أسلوب اللعب وتشكيلات الفريق الحالية للاعب، مع شكل الفريق الجديد المحتمل وطريقة اللعب".

ويشرح بيل: "علاوة على ذلك، يقيم "الاستخدام الموضعي" عدد المرات التي لعب فيها اللاعب في مركز يستخدمه الفريق المحتمل، على سبيل المثال، دور لاعب خط الوسط المركزي في 4-4-2 مقارنة بـ 4-3-3".

وكانت نتيجة بيل أن ريال مدريد هو أكثر فريق ملاءم للاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق، لكنه استدرك أن الذكاء الاصطناعي غير كافي فقال: "ندرك أهمية الذكاء البشري في اتخاذ القرارات الرياضية، تعمل تقنيتنا بشكل أفضل من خلال الدمج مع الخبرة البشرية لصنع قرارات أكثر كفاءة ومستنيرة بدمج الذكاء الاصطناعي في مراحل اتخاذ القرار ستتمكن الفرق من تبسيط اكتشاف اللاعبين عن طريق الكشافة والتوظيف، بذلك ستوفر الوقت والموارد وتزيد من زيادة نجاحهم في نهاية المطاف".