إبراهيموفيتش يدعم ميلان بعد خسارة الدربي القاسية وقبل لقاء نيوكاسل

تواجد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان السابق في مقر تدريبات الفريق لدعم الروسونيري بعد خسارة دربي الغضب القاسية وقبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

ميلان الذي سقط بنتيجة 1-5 أمام غريمه إنتر في الدوري الإيطالي يستعد لملاقاة نيوكاسل في دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وحرص إبراهيموفيتش على التواجد في تدريب ميلان لدعم اللاعبين في هذا الوقت الصعب.

وظهر إبرا بجوار المدرب ستيفانو بيولي على أرض الملعب أثناء متابعة التدريب.

ومن المرجح أن يتواجد زلاتان مع اللاعبين في غرف خلع الملابس من أجل الحديث معهم.

يذكر أن جورجيو فورلاني، المدير التنفيذي لميلان، سبق أن عرض على إبرا عقب الاعتزال تولي منصب إداري للربط بين الفريق ومسؤولي النادي، الأمر الذي رفضه النجم السويدي في ذلك الوقت.

في يونيو الماضي، ودعت كرة القدم أسطورة جديدة وكانت تلك المرة من الملاعب الإيطالية، عندما أعلن زلاتان إبراهيموفيتش اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عمر 41 عاما.

وعقب تحقيق ميلان للفوز على هيلاس فيرونا ودعت جماهير ميلان اللاعب الذي كان قد تأكد رحيله عن الفريق بشكل رسمي ولكن النجم السويدي نزل إلى أرض الملعب لتكريمه وأثناء التكريم أعلن إبراهيموفيتش اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد مسيرة امتدت 24 عاما.

إبراهيوفيتش بدأ مسيرته مع مالمو في عام 1999 ولعب معه موسمين قبل أن ينتقل إلى أياكس عام 2001.

وتنقل إبراهيموفيتش بين يوفنتوس ومنه إلى إنتر، قبل أن يخرج إلى إسبانيا من بوابة برشلونة.

وعاد إبراهيموفيتش إلى إيطاليا عبر ميلان قبل أن ينتقل لباريس سان جيرمان.

عقب الدوري الفرنسي انتقل إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد ومنه للدوري الأمريكي من لوس أنجلوس جالاكسي، قبل أن يصل إلى محطته الأخيرة بالعودة إلى ميلان.

وأسهم إبراهيموفيش في عودة ميلان للبطولات بعد التتويج بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي وهو ما وعد به عقب الانتقال للفريق.

النجم السويدي كان قد شدد على أنه عاد لينتقل عقلية الأبطال لميلان والعودة للتتويج بالألقاب.

وخلال مسيرته حقق إبراهيموفيتش 32 لقبا مخلتفا إذ توج بالألقاب مع جميع الفرق التي لعب بصفوفها.

البطولة الوحيد التي لم يتوج بها إبراهيموفيتش خلال مسيرته كانت دوري أبطال أوروبا.

وخلال مسيرته شارك إبراهيموفيتش في 819 مباراة وسجل 493 هدفا وصنع 201 آخرين.