كورتوا: أتمنى لعب بعض المباريات قبل نهاية الموسم

يتمنى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد المصاب بقطع في الرباط الصليبي أن يشارك في بعض المباريات قبل نهاية الموسم الجاري.

نادي ريال مدريد أعلن الشهر الماضي خضوع حارسه البلجيكي تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة بسبب إصابته في الرباط الصليبي.

وقال كورتوا في تصريحات للصحفيين: "لا أعرف إذا كنت سألعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. إصابة الرباط الصليبي تستغرق من 7 إلى 9 أشهر، سأكمل 8 أشهر في مايو المقبل".

وأضاف "يجب أن أشعر أنني جاهز بنسبة 100% قبل أن أشارك".

وتابع الدولي البلجيكي "أتمنى أن ألعب بعض المباريات قبل نهاية الموسم".

قبل أسابيع، أفاد ريال مدريد بأن حارس مرماه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "خضع لاعبنا تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة اليوم بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، تحت إشراف الفريق الطبي في ريال مدريد".

وأضاف البيان "سيبدأ كورتوا عملية التعافي في الأيام المقبلة".

وتعرض ريال مدريد لضربة موجعة قبل أيام من انطلاق منافسات الدوري الإسباني.

وتسببت إصابة كورتوا في أزمة فنية كبرى لدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد.

واعتمد أنشيلوتي على الأوكراني أندري لونين في مواجهة أتليتك بلباو، قبل أن ينجح فريقه في ضم كيبا أريزابالاجا على سبيل الإعارة من تشيلسي.

كورتوا (31 عاما) شارك مع ريال مدريد خلال الموسم المنصرم في 49 مباراة وحافظ على شباكه خلال 17 لقاء.

الدولي البلجيكي خاض 230 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انضمامه لصفوف الفريق في صيف 2018 قادما من تشيلسي.