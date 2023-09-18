أنشيلوتي يوجه تحذيرا للاعبيه بسبب استقبال الأهداف المبكرة

حذر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لاعبيه من تكرار أزمة استقبال الأهداف مبكرا، والتي حدثت للمرة الثالثة أمام ريال سوسيداد يوم الأحد.

واستمر ريال مدريد في نتائجه الإيجابية وحقق الفوز الخامس على التوالي منذ بداية الدوري الإسباني، حين قلب تأخره أمام سوسيداد لفوز بنتيجة 2-1.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "استقبلنا هدفا مبكرا في 3 من 5 مباريات لعبناها في الدوري هذا الموسم، علينا تجنب ذلك لأنه يصعب الأمور علينا ويدفعنا إلى بذل جهد أكبر، كما حدث أمام ريال سوسيداد".

وأضاف "لعبنا ضد منافس يلعب كرة القدم بشكل جيد جدا. لقد فزنا بفضل إرادة الفريق وطاقته والتزامه، وكان ذلك واضحاً في المباراة".

وتابع المدرب الإيطالي "نحن قادرون على اللعب بأسلوب يصعب على المنافس الصمود أمامه طوال الـ90 دقيقة".

وأكمل "الشوط الأول لم يكن سيئا. حاولنا الضغط في الهجوم، لكن المنافس يمتلك خطا دفاعيا رفيع المستوى، المباراة كانت جيدة، على الرغم من أن الهدف الذي استقبلناه جاء من هجمة كنا نتوقعها.

وواصل مدرب الملكي "ريال سوسيداد معتاد على فعل ذلك وقد ناقشنا ذلك قبل المباراة. في بعض الأحيان يتمتع المنافس أيضا بالجودة للقيام بذلك".

وأتم "نعم لدينا العديد من الخيارات فيما يتعلق باللاعبين الذين يمكنهم تسجيل الأهداف، لكن لا يمكننا ان نبدأ المباريات بالتأخر في النتيجة".

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وفاز ريال مدريد على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الخامسة من الدوري.

وسجل هدفي ريال مدريد في المباراة كل من خوسيلو وفيديريكو فالفيردي في الشوط الثاني، بينما سجل أندير بارينشيا هدف سوسيداد في الدقيقة الرابعة.

الفوز رفع رصيد لريال مدريد للنقطة الـ 15 في صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة محققا العلامة الكاملة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد سوسيداد عند النقطة السادسة في المركز الـ 11.

وفشل بيلينجهام في التسجيل بالمباراة الأولى منذ الانضمام لريال مدريد.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد يونيون برلين في افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

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