كرة سلة - تتويج سيدات مصر بلقب ريد بُل هاف كورت 3x3 العالمية

توجت سيدات مصر بلقب بطولة ريد بُل هاف كورت 3×3 العالمية والتي أقيمت في بلجراد عاصمة صربيا.

وتغلب منتخب سيدات مصر على اليابان في المباراة النهائية.

ومثل منتخب سيدات مصر كل من هاجر عامر وأسرار ماجد ونيفين بهاء، كما تواجدت مع البعثة نادين سلعاوي سفيرة ريد بُل في مصر.

وحصلت هاجر عامر لاعبة مصر على جائزة MVP لأفضل لاعبة في البطولة.

وكان منتخب سيدات مصر قد تصدر مجموعته قبل أن يهزم بلجيكا ١٤-٨ في ربع النهائي ثم الفوز على أستراليا ٩-٤ في نصف النهائي، وأخيرا اليابان في المباراة النهائية.

واستضافت مصر واحدة من تصفيات ريد بُل هاف كورت العالمية وكان ذلك في أكتوبر الماضي أمام الأهرامات.

وأقيمت نهائيات السلسلة العالمية في بلجراد عاصمة صربيا يومي ١٦ و١٧ سبتمبر.