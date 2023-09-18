كرة سلة - تتويج سيدات مصر بلقب ريد بُل هاف كورت 3x3 العالمية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 12:39

كتب : FilGoal

بطولة رد بول 3×3

توجت سيدات مصر بلقب بطولة ريد بُل هاف كورت 3×3 العالمية والتي أقيمت في بلجراد عاصمة صربيا.

وتغلب منتخب سيدات مصر على اليابان في المباراة النهائية.

ومثل منتخب سيدات مصر كل من هاجر عامر وأسرار ماجد ونيفين بهاء، كما تواجدت مع البعثة نادين سلعاوي سفيرة ريد بُل في مصر.

أخبار متعلقة:
رئيس فيوتشر: لذلك السبب لم ندفع مديونيات صفقة رفعت.. ورد من نائب المصري شكوك حول ظهور بنزيمة في انطلاق مشوار اتحاد جدة بدوري أبطال آسيا هارفي إليوت: أتمنى أن يعتزل صلاح في ليفربول وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة.. و24 ساعة راحة من التدريبات

No description available.

وحصلت هاجر عامر لاعبة مصر على جائزة MVP لأفضل لاعبة في البطولة.

No description available.

وكان منتخب سيدات مصر قد تصدر مجموعته قبل أن يهزم بلجيكا ١٤-٨ في ربع النهائي ثم الفوز على أستراليا ٩-٤ في نصف النهائي، وأخيرا اليابان في المباراة النهائية.

واستضافت مصر واحدة من تصفيات ريد بُل هاف كورت العالمية وكان ذلك في أكتوبر الماضي أمام الأهرامات.

وأقيمت نهائيات السلسلة العالمية في بلجراد عاصمة صربيا يومي ١٦ و١٧ سبتمبر.

رد بل منتخب مصر لكرة السلة سيدات
نرشح لكم
كرة سلة - الزمالك يتمم تدعيماته بضم أدهم العيدة كرة سلة - استعدادا لكأس العالم للأندية.. وصول بعثة الأهلي إلى سنغافورة سلة - بتواجد 4 لاعبين تحت السن.. الزمالك يعلن قائمته للموسم الجديد كرة سلة - بمشاركة الزمالك.. الإعلان عن بطولة الدوحة الدولية كرة سلة - في الجول يكشف خطوة أخيرة لاستلام الزمالك بطاقات القيد للموسم الجديد كرة سلة - ألمانيا تتوج بلقب كأس العالم لأول مرة بالتفوق على صربيا سلة - أول ميدالية في التاريخ.. كندا تهزم أمريكا وتحقق برونزية كأس العالم مواعيد مباريات الأحد 10 سبتمبر 2023.. استمرار التصفيات ونهائي كأس العالم للسلة
أخر الأخبار
دوري أبطال آسيا - في الدقيقة 101.. الهلال يتعادل مع نافباخور بمشاركة نيمار 13 دقيقة | السعودية
بند في عقد كوبو يمنح ريال مدريد اليد العليا في استعادته ساعة | الدوري الإسباني
محمد عادل حكما لمباراة الأهلي والمصري.. ونور الدين لمواجهة زد والإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: معسكر المنتخب في أبو ظبي.. ومواجهة زامبيا قبل الجزائر ساعة | الكرة المصرية
منعا لتكرار أزمة الأهلي.. الجزائر تعلن موعد المباراة الودية أمام منتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
البديلان صنعا الفارق.. طلائع الجيش يهزم البنك الأهلي بثنائية في افتتاح الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال آسيا - رومارينيو يشعل البداية.. الاتحاد يسحق أولماليك الأوزبكي 2 ساعة | السعودية
تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مباراة المصري للإصابة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري