رئيس فيوتشر: لذلك السبب لم ندفع مديونيات صفقة رفعت.. ورد من نائب المصري

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 12:06

كتب : FilGoal

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وضح وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر عدم دفع النادي للمديونية التي يطالب بها المصري كباقي قيمة شراء أحمد رفع حتى الآن.

وأشار رجب عبد القادر نائب رئيس المصري إلى أن المديونية مستحقة ومعروفة ببنود واضحة في العقد.

وظهر الثنائي بنفس التوقيت على قناة صدى البلد وتحدث عن أمر المديونية.

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وقال دعبس: "كامل أبو علي رئيس المصري تحدث معي وأخبرني بوجود مديونية على فيوتشر لفريقه وقلت له إن المديونية لم تحتسب بعد وهذا الكلام من اتحاد الكرة وبمجرد أن نعرف قيمة المديونية سنقوم بسداد المبلغ مباشرة أي كانت قيمته".

ورد عبد القادر "العقد بين المصري وفيوتشر بخصوص أحمد رفعت واضح ولا يحتاج إلى التحقق، وشرط حصول المصري على البلغ كان بقاء فيوتشر في المركز الرابع لمدة 4 أسابيع متتالية أو حصول أحمد رفعت على جائزة هداف الدوري وتحقق الشرط الأول بالفعل".

وتابع "المصري يحق له على 8 مليون جنيه وفقا للعقد يحصل عليهم على 4 أقساط وذهبنا إلى اتحاد الكرة بعد 10 مخاطبات لنادي فيوتشر ولم يصل إلينا أي رد".

وعاد دعبس للحديث قائلا: "علي ماهر يتحدث مع لاعبي فيوتشر باستمرار للانضمام إلى المصري وهذا لا يصح وقد أخبرت كامل أبو علي بذلك".

ورد عبد القادر من جديد: "المصري لا يسلك أي طريق إلا من خلال مجلس الإدارات وبتلك الطريقة تعاملنا في جميع صفقاتنا، أما قصة علي ماهر فهو من يستطيع الرد في ذلك الأمر إذا كان صحيح ولكن في النهاية الإدارة هي من تقرر مع من تتعاقد، هل رأيت أي لاعب تعاقدنا معه وأخبرناه أن يتمرد على ناديه؟".

وأتم دعبس: "مودرن فيوتشر مؤسسة قوية وقادرة على منافسة المصري ومجلس إدارته على أي شيء".

وانتقل أحمد رفعت لفيوتشر قادما من المصري في بداية موسم 2021/2022.

المصري أحمد رفعت مودرن فيوتشر
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