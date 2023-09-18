شكوك حول ظهور بنزيمة في انطلاق مشوار اتحاد جدة بدوري أبطال آسيا

تحوم الشكوك حول مشاركة كريم بنزيمة مع اتحاد جدة أمام أجمك الأوزبكي بسبب إصابته بشد عضلي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويحسم البرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة اسم اللاعب الأجنبي المبعد عن مواجهة أجمك الأوزبكي التي تُقام في جدة لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا يوم الاثنين.

وأوضح تقرير الرياضية أن إصابة بنزيمة بشد عضلي قد تبعده من المباراة.

البرتغالي اعتمد في التقسيمة الرئيسة على أحمد شراحيلي في مركز قلب الدفاع، وأشرك بجواره عمر هوساوي، ومن ثم استبدله بحسن كادش، في إشارة إلى عدم اعتماده على المدافع الإيطالي لويز فيليبي.

ومع غياب البرازيليين إيجور كورونادو ومارسيلو جروهي والبرتغالي جوتا فيلبي بسبب الإصابة، رجح التقرير أن يكون الخماسي الأجنبي مكونا من الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي والمغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيليين رومارينيو داسيلفا وفابينيو.

لكن إصابة بنزيمة قد تبعده عن اللقاء.

ويختار سانتو قائمته النهائية في الاجتماع الفني الذي سيعقد يوم الاثنين، في مقر البعثة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

واختتم الفريق تحضيراته على ملعب النادي، وسط مشاركة عبد الله المعيوف الحارس الذي سيظهر للمرة الأولى بقميص النمور في ظل غياب البرازيلي جروهي.

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