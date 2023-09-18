وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة.. و24 ساعة راحة من التدريبات

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

الزمالك قبل مواجهة النصر في كأس العرب

وصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة فجر اليوم الإثنين قادمة من تنزانيا.

وكان الزمالك قد خسر من أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية في مباراة أقيمت بتنزانيا.

وقرر خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك إعطاء الفريق راحة لمدة 24 ساعة على أن تستأنف التدريبات يوم الثلاثاء.

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ويستعد الزمالك لافتتاح مشواره في الدوري المصري بمواجهة بيراميدز يوم الخميس في الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي.

وسيلعب الزمالك مباراة الإياب ضد أرتا سولار في أحد أيام 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر المقبل.

وكان الزمالك قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.

الزمالك تنزانيا
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