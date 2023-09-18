الكشف عن قمصان المصري للموسم الجديد
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 10:52
كتب : FilGoal
كشف نادي المصري عن القميص الذي سيخوض به مباريات موسم 2023/2024.
ونشر المصري مقطع فيديو دعائي للقميص.
وسيلعب المصري بقميصه الأساسي باللون الأبيض والشورت الأخضر مع عكس الألوان في القميص الثاني.
ويلعب المصري لأول مرة بقميص باللون السماوي وسيكون هو القميص الثالث للفريق.
موسم جديد .. روح جديدة بحماس و أهداف لا تنتهي 💪💚#Almasrysc pic.twitter.com/Q9UPHMTG3Q— Al-Masry SC (@AlMasrySC) September 17, 2023
قمصان المصري ستكون من إنتاج شركة ZAT بالموسم الجديد.
وسيتواجد إعلان منتجع نيفير لاند الصياحي على صدر القميص.
ويبدأ المصري موسمه بمواجهة الأهلي غدا الثلاثاء على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري.
وكان المصري قد أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز الخامس.
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