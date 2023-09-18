الكشف عن قمصان المصري للموسم الجديد

كشف نادي المصري عن القميص الذي سيخوض به مباريات موسم 2023/2024.

ونشر المصري مقطع فيديو دعائي للقميص.

وسيلعب المصري بقميصه الأساسي باللون الأبيض والشورت الأخضر مع عكس الألوان في القميص الثاني.

ويلعب المصري لأول مرة بقميص باللون السماوي وسيكون هو القميص الثالث للفريق.

موسم جديد .. روح جديدة بحماس و أهداف لا تنتهي 💪💚#Almasrysc pic.twitter.com/Q9UPHMTG3Q — Al-Masry SC (@AlMasrySC) September 17, 2023

قمصان المصري ستكون من إنتاج شركة ZAT بالموسم الجديد.

وسيتواجد إعلان منتجع نيفير لاند الصياحي على صدر القميص.

ويبدأ المصري موسمه بمواجهة الأهلي غدا الثلاثاء على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وكان المصري قد أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز الخامس.