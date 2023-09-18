طائرة - الزمالك يجدد تعاقد أحمد يوسف قائد الفريق

أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقد أحمد يوسف قائد فريق الكرة الطائرة للرجال بالنادي.

وجددت اللجنة المؤقتة الملكفة بإدارة شؤون نادي الزمالك برئاسة عماد البناني تعاقد أحمد يوسف لمدة موسم واحد.

وكان أحمد يوسف واحدا من فريق الزمالك المتوج بالدوري والكأس في الموسم الماضي.

ويحمل نادي الزمالك لقبي الدوري وكأس مصر للكرة الطائرة خلال الموسم الماضي.

بينما خسر الزمالك لقب بطولة إفريقيا للأندية الموسم الماضي بالهزيمة أمام مولودية بوسالم الجزائري.