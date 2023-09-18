بالسيناريو المعتاد.. ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز على سوسيداد محقق العلامة الكاملة

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 00:16

كتب : FilGoal

خوسيلو - ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

استمر ريال مدريد في نتائجه الإيجابية وحقق الفوز الخامس على التوالي منذ بداية الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الخامسة من الدوري.

وسجل هدفي ريال مدريد في المباراة كل من خوسيلو وفيديريكو فالفيردي، بينما سجل أندير بارينشيا هدف سوسيداد.

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الفوز رفع رصيد لريال مدريد للنقطة الـ 15 في صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة محققا العلامة الكاملة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد سوسيداد عند النقطة السادسة في المركز الـ 11.

وفشل بيلينجهام في التسجيل بالمباراة الأولى منذ الانضمام لريال مدريد.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بثلاثي هجومي مكون من رودريجو وجود بيلينجهام وخوسيلو.

أحداث المباراة

تقدم ريال سوسيداد بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق أندير بارينيتشيا بعد عرضية أرسلها نحوه تافيكيسو كوبو ليلعبها نحول المرمى وتصدى لها كيبا ولكنه تابعها في الشباك.

وسجل سوسيداد الثاني ولكنه لم يحتسب بعد تسديدة رائعة من كوبو ولكن الكرة لمست أويارزابال الذي كان يقف في موقف تسلل.

وأهدر خوسيلو فرصة تسجيل الثاني بعد عمل رائع من كارفاخال الذي مرر الكرة ليلعب خوسيلو الكرة في العارضة، ارتدت الكرة نحو كارفاخال الذي لعب عرضية جديدة حاول رودريجو إسكانها الشباك بمقصية ولكنها مرت بجوار المرمى.

وتألق أليكس ريميرو في التصدي لأكثر من فرصة من خوسيلو ورودريجو.

ومنع كيبا الهدف الثاني لسوسيداد في الدقيقة الـ 31 برأسية من ميكيل ميرينو.

بعد بداية الشوط الثاني بدقيقة واحدة سجل فالفيردي التعادل بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 60 أضاف خوسيلو الهدف الثاني برأسية بعد عرضية من فران جارسيا.

واستبدل خوسيلو بعد الهدف مباشرة وشارك لوكا مودريتش بدلا منه.

وكاد بيلينجهام أن يسجل هدفه المعتاد في الدقيقة الـ 91 برأسية مستغلا عرضية من براهيم دياز ولكن كرته تصدى لها ريميرو.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد يونيون برلين في افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

بينما سيلعب سوسيداد على ملعبه ضد إنتر ميلان في نفس اليوم.

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