مدرب أرتا سولار: الفوز على الزمالك نتيجة تاريخية.. ونجحنا في استغلال أخطاء الأبيض

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 23:53

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - أرتا سولار ضد الزمالك

يرى بوزيان بن عريبي مدرب أرتا سولار 7 الجيبوتي أن فريقه قدم مستوى مميز أمام الزمالك.

وقال بوزيان عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أهدرنا الكثير من الفرص أمام الزمالك وفي كرة القدم لا يوجد قواعد ثابتة، الزمالك كان لديه بعض المشاكل ونحن جهزنا نفسنا للمباراة والفريق ظهر بشكل متماسك طوال الـ90 دقيقة أمام خصم بهذا الحجم".

وأضاف "الزمالك سيطر على الشوط الأول ونحن استفدنا من طبيعة أرضية الملعب والمساحات التي تركها لنا الفريق الأبيض واستطعنا تسجيل الأهداف من خلالها".

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وواصل "الزمالك كان يلعب بشكل متسرع ويريد تحقيق الفوز ونحن أدرنا المباراة بطريقة جيدة واندفاع الأبيض منحنا فرصة للتسجيل من الهجمات المرتدة".

وأردف "احتفلنا بالفوز على الزمالك لأنها نتيجة تاريخية لنا ولكن سريعا عدنا لنركز على مباراة العودة والهدف هو أن نشرف كرة القدم في بلادنا وأؤكد لكن أننا سنكون خصم جيد جدا في المواجهة الثانية".

وأتم "مباراة العودة ستكون صعبة جدا وأعرف ذلك بسبب جمهور الزمالك الذي سيحضر في الملعب بأعداد كبيرة وسيكون وسيلة ضغط قوية، مصر بلد كبيرة ولها تاريخ عريق في كرة القدم وهذا سيمنح الزمالك قوة".

وفاز أرتا سولار على الزمالك بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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