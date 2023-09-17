مدرب الهلال يكشف حالة نيمار قبل مواجهة نافباخور

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 23:04

كتب : FilGoal

نيمار ومالكوم

كشف خورخي خيسوس مدرب الهلال عن حالة نيمار وموقفه من المشاركة ضد نافباخور.

نيمار

النادي : الهلال

الهلال

ويلعب الهلال غدا الإثنين ضد نافباخور الأوزبكستاني في أول مباريات الفريق بدوري أبطال آسيا.

وقال خيسوس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نيمار لاعب موهوب ويشكل إضافة كبيرة لنا ولكنه يعاني من آلام عضلية وسنتأكد الليلة من قدرته على المشاركة".

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وتابع "بعد نهاية المران سنحدد أسماء الخماسي الذي سيشارك في المباراة بعد أن نطمئن على حالة نيمار وميشايل".

الهلال هو وصيف النسخة الماضية من البطولة بعد أن خسر من أراوا ريد دياموندز الياباني في النهائي.

ويقع الهلال في المجموعة الرابعة بجانب بافبوهار ومومباي سيتي ونساجي مازانداران.

نيمار الهلال خورخي خيسوس
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