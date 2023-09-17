جدو: هدفنا الفوز على الزمالك ليكون دفعة قوية لـ بيراميدز في الدوري

يرى محمد ناجي جدو المدرب المساعد في الجهاز الفني لبيراميدز أن تعادل فريقه مع الجيش الرواندي نتيجة مرضية في ظل الظروف التي واجهها الفريق.

وتعادل بيراميدز سلبيا مع الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال جدو في تصريحات للمركز الإعلامي لبيراميدز: "التعادل مع الجيش الرواندي نتيجة مرضية لنا في ظل أجواء الملعب والرطوبة ومع مرور الوقت مستوى الفريق سيرتفع أكثر".

وأضاف "لدينا 6 غيابات من نجوم كبار وفي مباراة العودة سنستعيد هؤلاء اللاعبين ونستطيع الفوز والعبور إلى دور المجموعات وسنلعب بكل قوة على ملعبنا".

وأتم تصريحاته "بداية من غدا سنبدأ الإعداد لمباراتي الزمالك والبنك الأهلي في الدوري ومن المهم أن تكون بداية الفريق في الدوري قوية لأن الموسم طويل للغاية والفوز يمنحنا دفعة للاستمرار في المنافسة على البطولة".

ويلعب بيراميدز يوم الخميس المقبل أول مبارياته في الدوري المصري ضد الزمالك.