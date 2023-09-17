عاد من الإصابة.. تريزيجيه يصنع في فوز طرابزون على بشكتاش بثلاثية

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 22:09

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه

عاد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر للمشاركة مع فريقه طرابزون سبور التركي بعد تعافيه من الإصابة.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وشارك تريزيجيه في فوز فريقه على بشكتاش بثلاثية دون رد في الجولة الخامسة من الدوري التركي.

ورفع طرابزون رصيده إلى النقطة 9 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بشكتاش عند النقطة 7 في المركز التاسع.

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تقدم طرابزون في الدقيقة 29 عن طريق بول أونواتشو، ثم أضاف أناستاسيوس باكاسيتاس الهدف الثاني في الدقيقة 41.

ودخل تريزيجيه المباراة مع بداية الشوط الثاني.

وصنع تريزيجيه الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 61 والذي سجله إدين فيسكا.

وتعد المباراة هي الثالثة التي يشارك فيها تريزيجيه هذا الموسم مع فريقه طرابزون.

وكانت إصابة تريزيجيه خلال مباراة جالاتاسراي في الدوري التركي.

تريزيجيه الدوري التركي طرابزون
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