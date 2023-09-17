انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(1) ريال سوسيداد

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 21:53

كتب : FilGoal

خوسيلو - ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق61. دخول مودريتش بدلا من خوسيلو

ق60. جوووووول الثااني لريال مدريد عن طريق خوسيلو برأسية بعد عرضية من فران جارسيا.

ق46. جوووووول صاروخي من فالفيردي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31. كيبا يمنع فرصة الهدف الثانيب برأسية من كيبا.

ق28. أليكس ريميرو يتعملق أمام جميع فرص ريال مدريد.

ق15. داني كارفاخال يمر بطريقة رائعة ويلعب الكرة نحو خوسيلو الذي سدد في العارضة أمام المرمى الخالي.

ق11. هدف غير محتسب لريال سوسيداد بتسديدة من كوبو ولكنها لمست أويارزابال المتسلل.

ق4. جوووول أول لريال سوسيداد عن طريق أندير بارينيتشيا بعد عرضية من كوبو تصدى لها كيبا ليتابعها بارينتشيا في المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد ريال سوسيداد الدوري الإسباني
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