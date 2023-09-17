بشباك نظيفة وإنقاذ أسطوري.. راموس يقود إشبيلية لفوزه الأول بالدوري الإسباني

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 21:44

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - إشبيلية

بقيادة سيرخيو راموس، حقق إشبيلية الفوز الأول بالدوري الإسباني منذ بداية الموسم الحالي بعد الانتصار على لاس بالماس بهدف دون مقابل على ملعب خوسي سانشيز بيزخوان.

الفوز جاء خلال المشاركة الأولى لراموس مع إشبيلية بعد الانضمام للفريق في صفقة انتقال حر.

وحصل إشبيلية على أول ثلاث نقاط في الموسم بعد أن خسر المباريات الثلاثة الأولى في الدوري.

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سجل هدف إشبيلية الوحيد في المباراة دودي لوكيباكيو في الدقيقة الـ 71 من عمر المباراة بمتابعة لتسديدة تصدى لها الحارس.

وشهدت الدقيقة الـ 47 إنقاذ راموس لهدف أول للاس بالماس بطريقة رائعة بعد أن طار أمام تسديدة سوري كابا التي كانت في طريقها إلى الشباك الخاوية.

وسيلعب إشبيلية مباراته المقبلة ضد لانس في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

سيرخيو راموس إشبيلية لاس بالماس الدوري الإسباني
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