كرة طائرة - الأهلي يضم تاتيانا بوكان لدعم فريق السيدات

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 21:35

كتب : FilGoal

تاتيانا بوكا

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع تاتيانا بوكا قائدة منتخب مونتينيجرو لدعم فريق الكرة الطائرة للسيدات.

وتبلغ تاتيانا من العمر 35 عاما وسبق لها اللعب في عدة أندية أوروبية والفوز بالعديد من البطولات.

يأتي ذلك بعدما أعلن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في الأهلي تجديد تعاقد المحترفة السنغالية دونجو كمارا لاعب الفريق.

وفاز فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة في الموسم الماضي بلقب الدوري المصري وخسر كأس مصر أمام الزمالك.

الأهلي كرة طائرة تاتيانا بوكا
نرشح لكم
طائرة - الزمالك يجدد تعاقد أحمد يوسف قائد الفريق كرة طائرة - بعد تتويج مصر ببطولة إفريقيا.. أحمد صلاح يعلن الإعتزال دوليا اللقب التاسع.. منتخب مصر يفوز ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة على حساب الجزائر كرة طائرة - الزمالك يعلن عبر في الجول قيد اللاعبين الدوليين ومحمد عادل "دولا" نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا كرة طائرة - مصر ضد الجزائر من أجل لقب إفريقيا الغائب.. واشتعال منافسة الأولمبياد كرة طائرة - حسم بطاقة المونديال وخطوة للأولمبياد.. مصر تهزم الكاميرون وتتأهل لنهائي إفريقيا انتهت كرة طائرة - مصر (3) - (1) الكاميرون.. الفراعنة إلى نهائي أمم إفريقيا
أخر الأخبار
الفوز الأكبر منذ 2006.. روما يضرب إمبولي بسباعية 5 ساعة | الكرة الأوروبية
طائرة - الزمالك يجدد تعاقد أحمد يوسف قائد الفريق 5 ساعة | كرة طائرة
بالسيناريو المعتاد.. ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز على سوسيداد محقق العلامة الكاملة 5 ساعة | الدوري الإسباني
مدرب أرتا سولار: الفوز على الزمالك نتيجة تاريخية.. ونجحنا في استغلال أخطاء الأبيض 6 ساعة | الكرة المصرية
مدرب الهلال يكشف حالة نيمار قبل مواجهة نافباخور 7 ساعة | السعودية
جدو: هدفنا الفوز على الزمالك ليكون دفعة قوية لـ بيراميدز في لدوري 7 ساعة | الكرة المصرية
أحمد سامي: عودة المصابين ستزيد من قوة بيراميدز.. وسنبدأ الاستعدادا فورا لمباراة الزمالك 7 ساعة | الكرة الإفريقية
عاد من الإصابة.. تريزيجيه يصنع في فوز طرابزون على بشكتاش بثلاثية 7 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري