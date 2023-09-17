كرة طائرة - الأهلي يضم تاتيانا بوكان لدعم فريق السيدات

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع تاتيانا بوكا قائدة منتخب مونتينيجرو لدعم فريق الكرة الطائرة للسيدات.

وتبلغ تاتيانا من العمر 35 عاما وسبق لها اللعب في عدة أندية أوروبية والفوز بالعديد من البطولات.

يأتي ذلك بعدما أعلن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في الأهلي تجديد تعاقد المحترفة السنغالية دونجو كمارا لاعب الفريق.

وفاز فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة في الموسم الماضي بلقب الدوري المصري وخسر كأس مصر أمام الزمالك.