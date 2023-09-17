كرة طائرة - الأهلي يضم تاتيانا بوكان لدعم فريق السيدات
الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 21:35
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي التعاقد مع تاتيانا بوكا قائدة منتخب مونتينيجرو لدعم فريق الكرة الطائرة للسيدات.
وتبلغ تاتيانا من العمر 35 عاما وسبق لها اللعب في عدة أندية أوروبية والفوز بالعديد من البطولات.
يأتي ذلك بعدما أعلن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في الأهلي تجديد تعاقد المحترفة السنغالية دونجو كمارا لاعب الفريق.
وفاز فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة في الموسم الماضي بلقب الدوري المصري وخسر كأس مصر أمام الزمالك.
نرشح لكم
طائرة - الزمالك يجدد تعاقد أحمد يوسف قائد الفريق كرة طائرة - بعد تتويج مصر ببطولة إفريقيا.. أحمد صلاح يعلن الإعتزال دوليا اللقب التاسع.. منتخب مصر يفوز ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة على حساب الجزائر كرة طائرة - الزمالك يعلن عبر في الجول قيد اللاعبين الدوليين ومحمد عادل "دولا" نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا كرة طائرة - مصر ضد الجزائر من أجل لقب إفريقيا الغائب.. واشتعال منافسة الأولمبياد كرة طائرة - حسم بطاقة المونديال وخطوة للأولمبياد.. مصر تهزم الكاميرون وتتأهل لنهائي إفريقيا انتهت كرة طائرة - مصر (3) - (1) الكاميرون.. الفراعنة إلى نهائي أمم إفريقيا