تنس طاولة - اللقب القاري الثالث.. هنا جودة تتوج ببطولة إفريقيا وتتأهل إلى أولمبياد باريس

تغلبت هنا جودة على دينا مشرف في نهائي بطولة إفريقيا 2023 لتنس الطاولة بنتيجة 4-1.

وبذلك تتوج هنا جودة ببطولة إفريقيا لأول مرة في تاريخها، كما حجزت موقعها في أولمبياد باريس 2024.

وكانت دينا مشرف هي حاملة اللقب في نسخته الأخيرة 2022 بالجزائر، وفازت به 3 مرات في مسيرتها.

وأيضا فازت مصر بمنافسات الفرق للرجال والسيدات في البطولة ذاتها.

وتختلف هذه البطولة عن كأس إفريقيا الذي توجت به هنا جودة أيضا في مايو الماضي.

وتضم بطولة إفريقيا منافسات للفردي والفرق والزوجي، للرجال والسيدات.

بينما تقتصر بطولة كأس إفريقيا على منافسات الفردي بين أفضل 16 لاعبا ولاعبة.

وتوجت هنا جودة ببطولة كأس إفريقيا لآخر مرتين على التوالي 2022 و2023، لتحقق الآن لقبها القاري الثالث بصورة عامة.