من الدرجة الثانية إلى الممتاز.. 28 لاعبا في الموسم الجديد

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 20:15

كتب : رضا السنباطي

شعار الدوري المصري - بيان

تذهب عيون أندية الدوري الممتاز كل موسم لاكتشاف مواهب الدرجة الثانية، وهذا الموسم لم يكن مختلفا.

ويقدم لكم FilGoal.com قائمة بـ 28 لاعبا انتقلوا من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز في موسم 2023-2024.

1- عبد الرحمن شيكا من الإنتاج الحربي إلى طلائع الجيش

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2- عمر طارق سعيد من الترسانة إلى طلائع الجيش

3- يسري وحيد من الترسانة إلى طلائع الجيش

4- هاني الطامي من المنصورة إلى الاتحاد

5- عمرو صالح من وادي دجلة إلى الاتحاد

6- احمد غنيم من سبورتنج إلى الاتحاد

7- يوسف حسن من بورتو إلى بلدية المحلة

8- عبد الرحمن اللاهوني إلى بلدية المحلة

9- كريم أشرف من دكرنس إلى بلدية المحلة

10- محمد صابر من المصري بالسلوم إلى بلدية المحلة

11- أحمد رضا إعارة من وادي دجلة إلى بلدية المحلة.. وشارك اللاعب في الموسم الماضي مع غزل المحلة معارا من شهر يناير.

12- محمد عادل أمو من مصر للمقاصة إلى بيراميدز ثم أعير لبلدية المحلة

13- يوسف رزين من المجد إلى فاركو مواليد ٢٠٠٥

14- سيف الشرقاوي من المجد إلى فاركو مواليد ٢٠٠٥

15- محمد السيد مواليد ٢٠٠٣ من إيسترن كومباني إلى فاركو

16- حسين حسني من بورتو السويس إلى سيراميكا

17- مروان عثمان من ديروط إلى سيراميكا

18- النيجيري معز لوا من ديروط إلى سيراميكا

19- عبدالله هاشم عبادي من شبان قنا للجونة

20- حسن الحطاب حارس مرمى من شبان قنا للجونة

21- أليو جاتا من بترول أسيوط للجونة

22- كمال أبو الفتوح من إيسترن كومباني إلى الجونة.. وشارك اللاعب مع الداخلية في الموسم الماضي معارا

23- أيمن موكا معارا من لافيينا إلى الجونة

24- حسام هريدي من النصر للتعدين لسموحة

25- أنس شندي من منتخب السويس إلى الداخلية

26- محمود حسونة من النصر إلى الداخلية

27- باسم مدحت من الجونة إلى الداخلية

28- علاء عطا من بتروجت إلى البنك الأهلي

وأخيرا انتقل عدة لاعبين كانوا قد لعبوا معارين لأندية الدوري الممتاز في الموسم الماضي، ولكن هبطت أنديتهم للدرجة الثانية، مثل أحمد متعب مع طلائع الجيش قادما من إيسترن كومباني، وكريم صلاح حلاوة الذي لعب معارا مع الجيش من مصر للمقاصة.

الدوري المصري الدرجة الثانية
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