حبر في الجول - الزمالك يسدد قيمة مصاريف الاستئناف ضد عقوبة بوطيب

نجحت اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة نادي الزمالك في إنهاء أزمة مستحقات استئناف قضية خالد بوطيب.

خالد بوطيب النادي : لو هافر الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سدد 25 ألف فرانك سويسري من أجل مصاريف الاستئناف ضد عقوبة خالد بوطيب من أجل أن تأخذ القضية مسارها القانوني.

وقال مصدر من الزمالك في وقت سابق لـ FilGoal.com: "تلقينا إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية بضرورة سداد مبلغ 25 ألف فرانك سويسري كرسوم إضافية في قضية المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق السابق قبل يوم 15 سبتمبر الجاري".

وأوضح "في حال عدم سداد الزمالك لهذا المبلغ قبل الموعد المحدد، سيتم رفض الاستئناف الذي تقدم به النادي في وقت سابق، بسبب الحكم الصادر للاعب وسيكون النادي مطالبا وقتها بسداد حوالي 2 مليون و680 ألف يورو للاعب".

وكان الزمالك قد فسخ عقد بوطيب في 2020.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك.

وتستند دعوى بوطيب ضد الزمالك على كون الفسخ قد أتى بدون وجه حق، ليصل إجمالي المبلغ الذي يطالب به إلى قرابة 3 مليون يورو، وهي بقية قيمة عقده إلى جانب المستحقات المتأخرة.

من جهة أخرى تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارا من الاتحاد الدولي "فيفا" يفيد بإيقاف قيد الزمالك بسبب حقوق رعاية مستحقة خاصة بصفقة سامسون أكينيولا.

وقال رئيس نادي ليون 36 النيجيري لـ FilGoal.com: "لم يتواصل معنا أحد من الزمالك من أجل سداد المبالغ المستحقة لنا من رعاية سامسون أكينيولا".

وكشف ليامدي "المبلغ المستحق لنا هو ما يقرب من 11 ألف دولار وحصلنا على حكم نهائي ضد الزمالك".

واختتم تصريحاته "لا يمكن للزمالك الاستئناف على الحكم الصادر، ولا يوجد تاريخ محدد للسداد فقط سيتم رفع عقوبة إيقاف القيد فور التسديد".

وتنتهي الأزمة تلقائيا عند سداد الزمالك المبلغ المستحق لصالح ليون 36 النيجيري.

وكان سامسون قد بدأ مسيرته خلال المشاركة مع فريق ليون 36 النيجيري.

وتعاقد الزمالك مع سامسون من فريق كاراكاس الفنزويلي في سبتمبر من العام الماضي.

وخاض سامسون 15 مباراة مع الزمالك منذ انتقاله للفريق وساهم في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وكان الزمالك قد تعرض لإيقاف القيد خلال فترة الانتقالات الحالية مرتين من قبل.

ويعتبر ذلك الإخطار والخاص بحقوق رعاية سامسون هو الثالث من نوعه من فيفا إلى الاتحاد المصري لإيقاف القيد عن الزمالك.

إذ كانت الأولى في بداية شهر يوليو الماضي والخاصة بمستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق.

وعلم FilGoal.com أن مبلغ الغرامة المستحق يبلغ 1.5 مليون يورو.

أما في نهاية شهر يوليو فتعرض الزمالك لإيقاف القيد مجددا بسبب عدم دفع مستحقات بنيامين أتشيمبونج مهاجم الفريق السابق.

وتبلغ مستحقات أتشيمبونج ما يقارب من 250 ألف دولار.

وتنتهي أزمة إيقاف قيد الزمالك فور سداده للمبالغ المستحقة.