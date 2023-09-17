بنزيمة: ما قدمته مع ريال مدريد من الماضي وهذا هو الاختلاف.. وسانتو يكشف موقف مصابي الاتحاد

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 19:04

كتب : FilGoal

بنزيمة

تحدث البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة عن مواجهة فريقه الأولى أمام أولماليك الأوزبكي في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال سانتو في المؤتمر الصحفي وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط: "دوري أبطال آسيا بطولة جميلة والاتحاد اعتاد على المشاركة فيها. لم نحققها منذ سنوات طويلة، والبداية ستكون مهمة.

وعن الفارق بين اللعب في الدوري السعودي الذي يسمح بإشراك 7 أجانب من أصل 8 في القائمة قال: "منذ نهاية الموسم الماضي ونحن نعلم أن لدينا 5 لاعبين أجانب في مباريات دوري أبطال آسيا، وكل مباراة تختلف عن الأخرى".

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وعن موقف الإصابات قال: "مارسيل جروهي حارس المرمى لم يتمكن من المشاركة في مران الأمس بسبب إصابة بسيطة خلال مباراة الأخدود. سنحدد موقفه في مران اليوم ولكن إصابته ليست خطيرة".

وتابع "إيجور كورنادو وجوتا غادروا مواجهة الهلال مصابين وحاليا هما في تحسن مستمر ولا يوجد وقت محدد لعودتهما. أتمنى ذلك في أسرع وقت".

في الإطار ذاته قال كريم بنزيمة نجم الفريق: "بطولة مهمة بلا شك وكما قال المدرب هي مهمة. لدينا لاعبين رائعين ومجموعة قوية".

"كرة القدم مختلفة بين هنا وريال مدريد ولكن ما أقدمه في الملعب لا يختلف. ألعب لمساعدة الفريق والفوز بالمباريات وتقديم أفضل أداء في كل مواجهة بالتسجيل والصناعة".

وأوضح "ما حققته مع ريال مدريد من الماضي والأهم حاليا هو الحاضر وأشكر الاتحاد".

ويتواجد اتحاد جدة في المجموعة الثالثة مع أولماليك الأوزبكي وسباهان أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي.

كريم بنزيمة الاتحاد السعودي دوري أبطال آسيا
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