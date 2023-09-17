بعد حبس الأنفاس في اللحظات الأخيرة.. نانت يحقق أول فوز بمشاركة مصطفى محمد

حقق نانت الذي يضم مصطفى محمد أول فوز في الدوري الفرنسي هذا الموسم بعدما انتصر على مضيفه كليرمون فوت بهدف يوم الأحد.

وحل نانت ضيفا على كليرمون فوت ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

وبدأ مصطفى محمد اللقاء على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك كبديل للمصاب إجناتيوس جاناجو في الدقيقة 36.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني سجل موسيس سيمون هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49.

وكاد أن يهدر نانت الفوز في الوقت بدل الضائع حين احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على زملاء مصطفى محمد في الدقيقة 93.

وفي الدقيقة 95 سدد محمد شام لاعب كليرمون ركلة الجزاء فوق العارضة ليحقق نانت أول فوز له هذا الموسم.

فقد تعادل مرتين وخسر مرتين في أول أربع جولات.

وتوقف رصيد مصطفى محمد عند 4 أهداف سجلها في 5 مباريات.

فيما رفع نانت رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ15 بجدول المسابقة.

وتجمد رصيد كليرمون فوت عند نقطة واحدة في المركز الـ16.

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