هنري: ميسي لم يفشل مع باريس سان جيرمان

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 16:59

كتب : FilGoal

تييري هنري - ليونيل ميسي

شرح تيري هنري، أسطورة كرة القدم الفرنسية ونجم أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، أسباب عدم اقتناعه بأن ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي الحالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، فشل في التجربة الفرنسية.

ولعب ميسي رفقة الفريق الباريسي لمدة موسمين، وتم الهجوم عليه من قبل جماهير النادي وتعرضه لصافرات الاستهجان في أكثر من مرة وسط خيبة أمل من زوجته أنتونيلا.

وتحدث هنري عن فترة ميسي مع نادي العاصمة الفرنسية، عبر راديو مونت كارلو الفرنسية قائلا: "أنا لست محبطا من عامي ميسي مع باريس".

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ولم ينته تعرض ميسي للهجوم عند حد الجماهير، بل تعرض لهجوم من قبل رايموند دومينيك لاعب الفريق الأسبق ومدرب منتخب فرنسا في كأس العالم 2006 في ألمانيا، واتهم البرغوث بأنه دائما لا يركض في الملعب ويكتفي بالمشي فقط.

وأوضح هنري "قلت من قبل أن اللعب مع هذا الفريق بمثابة صداع حقيقي وكنت أتحدث عن المنظومة والهيكل".

واختتم هنري تصريحاته: "لكن كيف تلعب مع ثلاثي في نفس الوقت وهم نيمار ومبابي وميسي؟، مع الأرجنتين يوجد هيكل وليس ثلاثة ميسي، أنه هو فقط في الأرجنتين، فتم استخدامه في إطار ليكون هو القائد الوحيد، لذلك هو تألق".

كما هاجم أيضا جيروم روثين لاعب الفريق الأسبق، ميسي أثناء تواجده مع باريس إذ أشار إلى أن ميسي لا يهتم بباريس ولا يرى ذلك في الملعب وترك التدريبات من قبل بسبب إصابة بسيطة.

ورحل في الصيف الماضي رفقة ميسي، نيمار إذ انتقل البرازيلي إلى الهلال السعودي، وتبقى فقط كيليان مبابي من الثلاثي.

ويحتل الفريق الذي يدربه لويس إنريكي المركز الرابع في منافسات الدوري الفرنسي برصيد ثمان نقاط بشكل مؤقت، إذ خسر في الجولة الخامسة أمام نيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في حديقة الأمراء.

ليونيل ميسي هنري باريس سان جيرمان
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