فضيحة كرة القدم للمكفوفين.. محمد فراج يدعي العمى للهروب خارج مصر في " ڤوي! ڤوي! ڤوي!"

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 16:23

كتب : FilGoal

" ڤوي! ڤوي! ڤوي!"

يمزج فيلم " ڤوي! ڤوي! ڤوي!" بين الرياضة والإثارة والكوميديا معًا، ما يجعله مناسب لمختلف محبي السينما، فهو يستعرض فضيحة منتخب مصر للمكفوفين الذي تضمن لاعبين مبصرين إدعوا الإعاقة من أجل الهجرة بطريقة غير شرعية.

لمطالعة التفاصيل كاملة من هنــــــــــــــــــا.

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" ڤوي! ڤوي! ڤوي!"
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