فضيحة كرة القدم للمكفوفين.. محمد فراج يدعي العمى للهروب خارج مصر في " ڤوي! ڤوي! ڤوي!"

يمزج فيلم " ڤوي! ڤوي! ڤوي!" بين الرياضة والإثارة والكوميديا معًا، ما يجعله مناسب لمختلف محبي السينما، فهو يستعرض فضيحة منتخب مصر للمكفوفين الذي تضمن لاعبين مبصرين إدعوا الإعاقة من أجل الهجرة بطريقة غير شرعية.

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