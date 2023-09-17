بسبب مواجهة البنك الأهلي ضد بيراميدز.. الكشف عن أول تأجيل في دوري المحترفين

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مواجهة وادي دجلة ضد مصر للمقاصة في دوري المحترفين.

وينطلق دوري المحترفين المصري يوم الأحد 24 سبتمبر الجاري بمشاركة 20 فريقا.

ويأتي قرار تأجيل مواجهة وادي دجلة ضد مصر للمقاصة بسبب إقامة مباراة البنك الأهلي أمام بيراميدز على نفس الملعب.

وقررت لجنة المسابقات بشكل رسمي إقامة مواجهة وادي دجلة مع مصر للمقاصة يوم 26 سبتمبر الجاري بدلا من الاثنين 25 من الشهر ذاته.

ويستضيف ملعب السلام مواجهة الفريقين وهو نفس الملعب الذي يستضيف مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز.

ويشارك 20 فريقا في دوري المحترفين، وتقام المسابقة من مرحلتين.

إذ أن المرحلة الأولى من دور واحد، بينما في المرحلة الثانية تشارك أول عشرة فرق من أجل المنافسة على المقاعد المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

نظام المسابقة:

أولا: إقامة دوري من دور واحد لعدد 20 فريق. "يبدأ 24 سبتمبر وينتهي 29 يناير".

ثانيا: إقامة دوري من دور واحد للأندية أصحاب المراكز من الأول إلى العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري الممتاز موسم 2024 - 2025، بينما يتحدد صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية (القسم الثاني ب).

ثالثا: إقامة دورة رباعية من دورين بين الفريق صاحب المركز الثالث في دوري القسم الثاني (المجموعة الأ,لى) والذي يتحدد بعد انتهاء المرحلة الثانية من أصحاب المراكز من الأول إلى العاشر، مع الفرق الثلاثة أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة من المجموعات الثلاث بعد انتهاء المباريات الفاصلة بين أوائل المجموعات الثلاث (1، 2) و (3، 4) و (5،6) في القسم الثاني المجموعة الثانية.

ويصعد الفريق صاحب المركز الأول من الدورة رباعية إلى الدوري الممتاز لموسم 2024 - 2025 بينما تضمن الفرق الثلاثة التي لم تتأهل تواجدها في دوري القسم الثاني (المجموعة الأولى، دوري المحترفين) لموسم 2024 - 2025.