تشكيل مودرن فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام سينجيدا في الكونفدرالية

أعلن ريكاردو فورموسينو المدير الفني لـ مودرن فيوتشر تشكيله الأول في الموسم عندما يحل ضيفا على سينجيدا التنزاني.

ويبدأ فيوتشر مشواره في الكونفدرالية من ملعب عزام في تنزانيا في ذهاب دور الـ 32 من المسابقة.

وجاء تشكيل الفريق:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - محمود رزق - محمد ربيعة

الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - علي زعزع - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى - خالد رضا - طارق طه - باسم علي - محمد نصير - أيمن الصفاقسي - محمد فاروق - أحمد عاطف - محمد محمود.

ويشارك مودرن فيوتشر للموسم الثاني على التوالي في الكونفدرالية، وودع النسخة الماضية من دور المجموعات.