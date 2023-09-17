تشكيل مودرن فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام سينجيدا في الكونفدرالية
الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 15:31
كتب : أحمد الخولي
أعلن ريكاردو فورموسينو المدير الفني لـ مودرن فيوتشر تشكيله الأول في الموسم عندما يحل ضيفا على سينجيدا التنزاني.
ويبدأ فيوتشر مشواره في الكونفدرالية من ملعب عزام في تنزانيا في ذهاب دور الـ 32 من المسابقة.
وجاء تشكيل الفريق:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - محمود رزق - محمد ربيعة
الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - علي زعزع - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي
الهجوم: مروان محسن
ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى - خالد رضا - طارق طه - باسم علي - محمد نصير - أيمن الصفاقسي - محمد فاروق - أحمد عاطف - محمد محمود.
ويشارك مودرن فيوتشر للموسم الثاني على التوالي في الكونفدرالية، وودع النسخة الماضية من دور المجموعات.
نرشح لكم
بسبب مواجهة البنك الأهلي ضد بيراميدز.. الكشف عن أول تأجيل في دوري المحترفين مؤتمر بيريرا: نظام عمل الحكام مثل اللاعبين.. وكل مباريات الدوري سيديرها مصريين الترسانة يضم عمر أسامة عبد الكريم رئيس إنبي: أهدافنا مشتركة مع تامر مصطفى.. وانطلاقة جديدة لـ زياد طارق إكرامي: بيراميدز والأهلي يمثلا مصر في إفريقيا ولا خيار أمام الجمهور سوى دعمهما للموسم الرابع على التوالي.. فانتازي الدوري المصري يعود من جديد رئيس إنبي لـ في الجول: لا صحة لرحيل تامر مصطفى عن تدريب إنبي بوبو يجري عملية جراحية.. وبيراميدز يكشف مدة غيابه