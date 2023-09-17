تشكيل مودرن فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام سينجيدا في الكونفدرالية

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 15:31

كتب : أحمد الخولي

مروان محسن

أعلن ريكاردو فورموسينو المدير الفني لـ مودرن فيوتشر تشكيله الأول في الموسم عندما يحل ضيفا على سينجيدا التنزاني.

ويبدأ فيوتشر مشواره في الكونفدرالية من ملعب عزام في تنزانيا في ذهاب دور الـ 32 من المسابقة.

وجاء تشكيل الفريق:

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - تحديد موعد الإياب بين مودرن فيوتشر وسينجيدا وطاقم التحكيم مودرن فيوتشر يضم لاعب وسط بنين الصفقات تتوالى.. محمد صادق إلى مودرن فيوتشر كاجالي درامي لاعبا جديدا لـ مودرن فيوتشر

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - محمود رزق - محمد ربيعة

الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - علي زعزع - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى - خالد رضا - طارق طه - باسم علي - محمد نصير - أيمن الصفاقسي - محمد فاروق - أحمد عاطف - محمد محمود.

ويشارك مودرن فيوتشر للموسم الثاني على التوالي في الكونفدرالية، وودع النسخة الماضية من دور المجموعات.

مروان محسن الكونفدرالية تشكيل مودرن فيوتشر مودرن فيوتشر
نرشح لكم
بسبب مواجهة البنك الأهلي ضد بيراميدز.. الكشف عن أول تأجيل في دوري المحترفين مؤتمر بيريرا: نظام عمل الحكام مثل اللاعبين.. وكل مباريات الدوري سيديرها مصريين الترسانة يضم عمر أسامة عبد الكريم رئيس إنبي: أهدافنا مشتركة مع تامر مصطفى.. وانطلاقة جديدة لـ زياد طارق إكرامي: بيراميدز والأهلي يمثلا مصر في إفريقيا ولا خيار أمام الجمهور سوى دعمهما للموسم الرابع على التوالي.. فانتازي الدوري المصري يعود من جديد رئيس إنبي لـ في الجول: لا صحة لرحيل تامر مصطفى عن تدريب إنبي بوبو يجري عملية جراحية.. وبيراميدز يكشف مدة غيابه
أخر الأخبار
بالرغم من إشادة أنشيلوتي.. ريال مدريد يستهدف ثنائي تشيلسي وإنتر لخلافة كارباخال 6 دقيقة | ميركاتو
اجتماع ثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الكونفدرالية - سينجيدا ضد مودرن فيوتشر.. بداية المشوار القاري 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
بسبب مواجهة البنك الأهلي ضد بيراميدز.. الكشف عن أول تأجيل في دوري المحترفين 20 دقيقة | الدرجة الثانية
تشكيل مودرن فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام سينجيدا في الكونفدرالية 23 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام كليرمون 36 دقيقة | المحترفون
مؤتمر بيريرا: نظام عمل الحكام مثل اللاعبين.. وكل مباريات الدوري سيديرها مصريين 44 دقيقة | الدوري المصري
لاشين وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز الأول في دوري الأبطال أمام الجيش الرواندي 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 3 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري 4 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك