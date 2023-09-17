مؤتمر بيريرا: نظام عمل الحكام مثل اللاعبين.. وكل مباريات الدوري سيديرها مصريين

كشف البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية تفاصيل نظام العمل الخاص بالحكام للموسم الجديد، ووصف الحكام باللاعبين وطالبهم بتقديم الأفضل.

ويستهل الموسم الجديد من الدوري المصري 2023-24 بلقاء البنك الأهلي وطلائع الجيش غدا الإثنين، وبعد أيام قليلة يبدأ دوري الدرجة الثانية.

بيريرا أجرى مؤتمرا صحفيا أوضح فيه العديد من الأمور وأجاب على عدة أسئلة وإليكم أبرز ما جاء فيها.

سيرته الذاتية

"كنت حكما لمدة 33 عاما منها 11 كحكم دولي، أدرت 104 مباراة دولية و26 مباراة دولية بين المنتخبات، شاركت في كأس العالم 1998 و2002 ويورو 2000 وخضت 3 نهائيات أوروبية للأندية، وفي 2001 كنت رابع أفضل حكم في العالم وبعد عام كنت العاشر".

"عقب اعتزالي أصبحت محاضرا في فيفا، ثم عضوا في لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي، وترأست لجنة الحكام في البرتغال لمدة 10 سنوات، ثم أقمت أكاديمية للحكام في البرتغال حتى وصولي هنا لتولي رئاسة لجنة الحكام المصرية".

الحكام مثل اللاعبين

"عقب وصولي احتجت لإنشاء قاعدة بيانات جديدة وأرسلت تقييما لـ 26 منطقة وللجنة الحكام، بدأت إنشاء نظاما للتغيير لمنظومة التحكيم بالتطوير والتعليم للموسم الجديد، وكجزء من هذا التنظيم ونتيجة لما حدث لدينا شقين: شق اتحاد الكرة وشق للجنة الحكام".

"أصدرنا قوائم الحكام للمسابقات وشارك فيها 14 عضوا من لجنة الحكام، وسيكون لدينا منصة جديدة للجنة وبذلك سيكون العمل أوتوماتيكيا، وسيكون لدينا طريقة جديدة لمراقبة المباريات، وبدأنا دورة تأهيلية للحكام، حيث نمتلك 48 مراقبا ونعمل بقواعد جديدة وهذا ما يساعدنا على أن نكون أكثر كفاءة وفي نهاية الموسم سيكون لدينا تقييم لكل شيء".

"بهذه الطريقة سنحدد مستوى الحكام والمساعدين وحكام تقنية الفيديو الذين سيتم تعيينهم في الموسم بعد المقبل، الحكام الأقل في كل مرحلة سيهبطون لمرحلة أدنى والأفضل في مرحلة أقل سيصعدون لمرحلة أعلى مثلما يحدث مع الأندية".

"الدوري المصري يضم: 36 حكما من بينهم 7 دوليين، و52 حكما مساعدا من بينهم 7 دوليين، وسيكون نظام التعيينات كلما تطور الأداء سيحصل الحكام على عدد مباريات أكثر وسيتم استبعاد أصحاب الأداء الأقل، هذا يحدث مع الأندية، يشارك أفضل 11 ويجلس البقية على الدكة".

"طلبنا من الحكام أن يكون لائقين أكثر من ذي قبل، وأكثر استعدادا للمباريات أكثر من ذي قبل، من لم يجتاز الاختبارات بمعايير الفيفا لن يشارك، في مصر لدينا الكثير من المنافسات للمنتخب والأندية، ونريد أن يكون حكامنا في القمة وعلى أتم استعداد لهذه المنافسات".

"بالنسبة للفئات والتقسيم كان من خلال السن والخبرة واللياقة البدنية والقدرة على تطبيق القوانين وعامل طبي واحد هو قوة النظر".

طلب شخصي

"لدي طلب شخصي، جئت مصر منذ 6 أشهر ومنذ ذلك الحين سافرت البرتغال مرتين كل مرة 10 أيام، أعمل يوميا من 10-12 ساعات طيلة الأسبوع، لأنني محترف وأحب عملي ووعدت أن أطور التحكيم، رجاءً عندما تكتبوا شيئا عني اكتبوا الحقيقة وإذا كنت لا تعرفوها أسالوني"

موقف الحكام من النظام والتصنيف الجديد

"نحن نضع خطة مثل المدربين حيث يتبعها اللاعبين سواء كانوا سعداء أو غير ذلك، وأيضا على الحكام اتباع النظام وأن يؤدوا بشكل جيد ويلتزموا بالتعليمات مثل اللاعبين".

"فيفا أرسل تعيينات فيفا لكأس العالم تحت 17 عاما وتضم حكم مساعد واحد، في أمم إفريقيا تضم 6 حكام، 6 أشخاص في أفضل بطولة في إفريقيا، لابد أن يكون حكامنا في أفضل شكل ويطوروا أنفسهم ويقدموا أفضل ما لديهم ليصبحوا في اعلى مستوى إقليميا وإفريقيا".

المسؤول الأول

"منذ قدومي عاصرت مشاكل شخصية كثيرة جدا ولا علاقة لي بها فأنا لست من الإسكندرية أو القاهرة أو صعيد مصر، أريد فقط أن أعمل وأطور التحكيم، وسأكون المسؤول المباشر عن دوري النيل والمحترفين وغير مباشر في بقية الأقسام".

"الحكام الذين سيجيدون في الإدارة والتقييم هم من سيديرون المباريات الصعبة".

"كل مباريات الدوري ستكون بحكام مصريين".

"أمين عمر ومحمد معروف حالتهم جيدة وتم الاطمئنان على حالتهم بعد أن عايشوا زلزال المغرب المدمر".

"أزمة المستحقات انتهت ولا مجال للحديث عنها مرة أخرى".

"كيف يهاجم حكام سابقين اللجنة وشخصي علنا ودون خجل، هذا لا يحدث في أى مكان بالعالم وهذا بالطبع يحزنني ويصببني بالإحباط".