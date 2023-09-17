تقرير: والدة مبابي تخطط لطعن ريال مدريد في صفقة نجم ليون

يخطط ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للدخول في صفقة ريان شرقي نجم فريق أوليمبيك ليون الفرنسي، بعدما لفت أنظار الأندية الكبرى في الموسم الماضي، إذ نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 6، وخلال الموسم الحالي لم يسجل أو يصنع أهداف حتى الآن.

وبات شرقي ضمن اهتمامات نادي ريال مدريد ويراقبه لتحديد إمكانية التعاقد معه، لكن لم يكتمل الأمر في الموسم الماضي خاصة وأن وكيلة شرقي هي والدة لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وتعتبر العلاقات بين الميرينجي والنادي الباريسي ليست في أفضل حالاتها، بسبب رغبة فلورينتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني، في التعاقد مع مبابي، في كل فترة انتقالات صيفية منذ أعوام، لكن لم ينجح الأمر.

وحدثت أزمة شهيرة في فترة الانتقالات الصيفية في الموسم قبل الماضي، إذ كان مبابي يبعد خطوة واحدة عن تحقيق حلمه كما يزعم باللعب في النادي الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتم الضغط عليه من رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، -وفقا للتقارير الإسبانية- للبقاء في باريس.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فوالدة مبابي، أصرت على بقاء نجلها في باريس خلال الموسم الحالي للاستفادة من بند مكافأة الولاء في عقده إذ يصل لـ60 مليون يورو، ورفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

حسب موقع فيكاخيس الإسباني، فمدرب باريس، لويس إنريكي، طلب التعاقد مع شرقي، الذي يعتبر ضمن دائرة اهتمامات ريال مدريد منذ ولاية زين الدين زيدان الثانية.

ولم يكتف المصدر بهذا، بل أكد أن مبابي من الممكن أن يجدد تعاقده مع باريس ولن ينتقل لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي العماري ستعطي طعنة قوية لبيريز في اللاعب الذي سينتهي عقده في عام 2025 مع نادي العاصمة الفرنسية.

شرقي بالغ من العمر 20 عاما، لم يشارك في الفريق الأول لمنتخب فرنسا، لكن يحاول الاتحاد الجزائري لضمه نظرا لأصوله الجزائرية، لكن لم يتخذ اللاعب قراره بعد، حيث لعب مع الفئات العمرية المختلفة مع فرنسا، وآخرها منتخب تحت 21 عاما، حيث لعب 12 مباراة وسجل 5 أهداف.