ميتروفيتش: لا أشتاق للعودة إلى إنجلترا.. والهلال يشبه ريال مدريد

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 14:09

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

أعرب ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي عن سعادته بالتواجد ضمن صفوف الفريق.

وأشاد ميتروفيتش بتواجده في أحد أندية القمة أخيرا خلال مسيرته وتمنى حصد الألقاب.

وكشف ميتروفيتش عبر صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "ليس لدي حنين للعودة إلى إنجلترا، لعبت لسنوات عديدة هناك".

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ويمتد تعاقد الصربي لمدة 3 سنوات حتى صيف 2026.

وأضاف المهاجم الصربي "أنا سعيد لأنني وصلت أخيرا لأحد أندية القمة، الهلال يشبه إلى حد ما ريال مدريد في أوروبا".

واختتم ميتروفيتش تصريحاته "أنا سعيد للغاية هنا وأتمنى حصد الألقاب".

وساهم ميتروفيتش في ستة أهداف مع الهلال منذ قدومه إلى الفريق خلال أربع مباريات فقط.

وسجل ميتروفيتش خمسة أهداف في مسابقة الدوري السعودي بينما صنع هدفا وحيدا.

وانتقل ميتروفيتش -29 عاما - إلى الدوري الإنجليزي لأول مرة في يوليو 2015 بالانضمام إلى نيوكاسل قادما من أندرلخت.

وبعد ذلك انتقل ميتروفيتش إلى فولام على سبيل الإعارة في يناير 2018 وحتى نهاية الموسم قبل أن ينتقل بشكل دائم في صيف 2018 وحتى 2023.

ونجح ميتروفيتش في تسجيل 55 هدفا دوليا بقميص منتخب صربيا خلال 83 مباراة خاضهم مع بلاده.

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