أصغر لاعب شارك في مباراة رسمية.. زياد الصحيفي إلى مكادي

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 13:39

كتب : رضا السنباطي

زياد الصحيفي

انضم زياد الصحيفي لاعب الجونة والزمالك السابق إلى صفوف فريق مكادي.

وتم قيد اللاعب ضمن اللاعبين مواليد 2001.

وكان زياد الصحيفي صاحب رقم أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية في مصر عندما لعب أمام الأهلي في كأس مصر 2015.

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وشارك الصحيفي وقتها مع فريق الجونة أمام الأهلي وكان عمره وقتها 14 عاما.

وانتهى اللقاء بتغلب الأهلي على الجونة في تلك المباراة بنتيجة 13-0.

ويلعب فريق مكادي ضمن أندية دوري المحترفين للموسم الجديد.

وشارك زياد الصحيفي مع أندية الجونة والعربان والزمالك خلال مسيرته.

وكان مكادي قد دعم صفوفه أيضا بضم عمرو بركات لاعب الأهلي والجونة السابق.

وساهم بركات في تأهل الجونة إلى الدوري الممتاز هذا الموسم بعدما قضى الموسم الماضي مع الفريق.

ومن المقرر أن يلعب مكادي مباراته الأولى في دوري المحترفين ضد النجوم.

زياد الصحيفي مكادي الجونة
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