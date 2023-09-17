نيمار وميتروفيتش ضمن 4 أجانب مع الهلال لملاقاة نافباخور

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 13:01

كتب : FilGoal

نيمار ومالكوم

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي استقر على 4 لاعبين من الخماسي الأجنبي الذي سيدخل قائمة مباراة نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

ويحل نافباخور الأوزبكي ضيفا على الهلال يوم الاثنين في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا.

وقرر جيسوس ضم كل من نيمار ومالكوم وألكسندر ميتروفيتش وروبن نيفيز لقائمة الهلال أمام بطل أوزباكستان، حسب التقرير.

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ويتبقى مقعد وحيد للأجانب في قائمة الفريق أمام نافباخور، سيتم الاستقرار عليه عقب تدريبات الأحد.

ويفاضل جيسوس بين أكثر من نجم أجنبي للانضمام لقائمة الفريق، من بينهم الثنائي كاليدو كوليبالي وسيرجي سافيتش.

الوافد الجديد على صفوف الفريق نيمار شارك لمدة 30 دقيقة ضد الرياض.

واكتسح الهلال منافسه الرياض بستة أهداف لهدف مساء الجمعة في سادس جولات الدوري السعودي.

وتحدث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "نيمار من أفضل لاعبي العالم وهو معروف بنجوميته، الهدف من الدفع لـ30 دقيقة كان من أجل تجهيزه لمباراة الإثنين في دوري أبطال آسيا".

وواصل خيسوس حديثه "نيمار عمل فارق في لقاء الرياض، وأعطى إضافة نوعية للمجموعة، ويعد لاعب مختلف على مستوى العالم".

وأردف "حققنا نتيجة إيجابية كبيرة، على الرغم من الفترة القصيرة للاستشفاء بعد العودة مجددًا إلى التدريبات".

وأتم خيسوس حديثه "متلك لاعبين يستطيعون صنع الفارق في كل مباراة، والهجمات وسرعة التمرير من أهم ما يتميز به لاعبينا".

وتختلف لوائح دوري أبطال آسيا عن لوائح الدوري السعودي التي تمنح الفرق حق استخدام 8 أجانب في كل مباراة.

يذكر أن الهلال حقق وصافة دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية بعد الخسارة من أوراوا الياباني.

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