أسامة جلال: الموسم الحالي سيكون نقطة انطلاق لتحقيق بيراميدز أكثر من بطولة

يثق أسامة جلال مدافع بيراميدز أن الموسم الحالي سيكون نقطة انطلاق فريقه لتحقيق أكثر من بطولة.

أسامة جلال النادي : بيراميدز بيراميدز

ويسعى بيراميدز لتحقيق لقبه الأول هذا الموسم، ويستهل مشوار الموسم الحالي بمواجهة الجيش الرواندي في مشاركته الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد.

وقال أسامة جلال عبر الحساب الرسمي لناديه: "مواجهة الجيش الرواندي تحتاج بداية قوية منا لأنها في بداية الموسم".

وتابع "تلك المواجهة بالإضافة لذلك تشهد مشاركتنا الأولى في دوري أبطال إفريقيا وهو حافز كبير لنا".

وكشف "نستعد منذ فترة طويلة جدا وتدربنا حوالي 30 مرة منذ 15 أغسطس الماضي بالإضافة لخوض مباريات ودية".

وشدد أسامة جلال "الجميع يرى أن الموسم الحالي سيكون نقطة انطلاق لتحقيق أكثر من بطولة إن شاء الله".

واختتم مدافع بيراميدز تصريحاته "الجيش الرواندي منافس قوي وله تاريخ وأصعب شيء هي بداية الموسم ومحاولة الاستفادة بانطلاقة قوية بعد فترة الإعداد".

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى بعد أربع مشاركات متتالية في الكونفدرالية.

وحقق بيراميدز وصافة الكونفدرالية في موسم 2019 - 2020.

وودع بيراميدز النسخة الأخيرة من الكونفدرالية من الدور ربع النهائي.