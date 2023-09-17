بيولي يرفض الاعتذار بعد خسارة الدربي القاسية

رفض ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الاعتذار بعد الخسارة القاسية ضد إنتر في الدربي.

وانتصر إنتر على ميلان بخماسية مقابل هدف في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "إنتر فريق قوي، هذا ليس مفاجئا، لكن النتيجة ثقيلة للغاية باعتبار أداءنا".

وأضاف "لا أوافق على فكرة الاعتذار للجماهير، هل تعتقد أن خسارة 5-1 ضد إنتر عن عمد؟ نحن محبطون، كما الجماهير، يجب عليك أن تعتذر عن تفعل شيئا خاطئا عن عمد".

وتابع "خسرنا 5 دربيات وسنحاول أن نكون أحسن".

وأتم ردا على عقده اجتماعا مع مديري النادي في غرفة الملابس عقب نهاية اللقاء: " كانوا هناك ليمنحونا القوة، لكن لا يمكننا العودة إلى ديارنا ورؤوسنا مرفوعة".

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فوز إنتر هو الخامس تواليا ضد ميلان في جميع المسابقات، ولأول مرة في تاريخ الفريقين يفوز أحدهما بـ 5 مباريات متتالية.

وبسط إنتر سيطرته على ميلان بتحقيق الفوز الخامس في 2023 فقط بالدوري والسوبر ودوري أبطال أوروبا، مسجلا 12 هدفا ومستقبلا هدفا وحيدا.