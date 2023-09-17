الترسانة يضم عمر أسامة عبد الكريم
الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 10:53
كتب : بسام أبو بكر
انضم عمر أسامة عبد الكريم حارس مرمى فريق الزمالك مواليد 2002 إلى الترسانة.
عمر هو نجل أسامة عبد الكريم مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي والزمالك السابق.
وانضم عمر في الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.
وسبق أن لعب عمر الموسم الماضي لصفوف الترسانة معارا من الزمالك لمدة موسم واحد.
ويشارك الترسانة في مجموعة الصعيد ضمن دوري القسم الثاني ب.
ويستهل الشواكيش مشواره بلقاء مركز شباب طامية في الجولة الأولى من المسابقة.
ورحل عن صفوف الزمالك العديد من اللاعبين الشباب في سوق الانتقالات الأخيرة أبرزهم السيد عطية للنصر للتعدين ومحمد نديم لفاركو.
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