بمشاركة النصر والهلال وفريق عالمي.. تنظيم كأس موسم الرياض ومتحف خاص بـ رونالدو

بطولة جديدة ستظهر للنور في الكرة السعودية هذا الموسم وستضم أحد الفرق العالمية.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن تنظيم بطولة كأس موسم الرياض بمشاركة فريقي النصر والهلال من السعودية، وأحد الفرق العالمية.

كما ذكرت الصحيفة أن موسم الرياض 2023 سيشد متحف وتجربة CR7 الخاص بالنجم كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر.

وهذه التجربة ستتمحور حول رونالدو وقصة حياته ومسيرته الكروية منذ بدايتها وحتى الآن.

وسيضم المتحف الخاص برونالدو جميع الجوائز التي حصل عليها وإنجازاته وسيكون موقعه في منطقة بوليفارد الرياض.