انفجار وافدا البرتغال والأول منذ ميسي.. برشلونة يسحق ريال بيتيس بخماسية

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 00:14

كتب : FilGoal

جواو فيليكس

سحق برشلونة ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة ظهور البرتغالي جواو كانسيلو القادم من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، رفقة مواطنه جواو فيليكس القادم معارا من أتلتيكو مدريد.

فيليكس سجل أول أهدافه بقميص البلوجرانا في الدقيقة 24، بعد تمريرة من أوريول روميو وافد الصيف من ساوثامبتون.

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وفي الدقيقة 32 أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني بعد تمريرة من كريستنسن تركها فيليكس تمر بين قدميه لتصل إلى البولندي.

وبين الشوطين أتى عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة السابق يحل مع فرانسيسكو فييتيس بدلا من لويز هنريكي وروي سيلفا في صفوف بيتيس.

وفي الدقيقة 58 سجل جواو فيليكس هدفا آخر ولكن لم يحتسب بسبب التسلل.

وبعد طول انتظار، سجل فيران توريس في الدقيقة 62 من ركلة حرة، هي الأولى من نوعها لبرشلونة، منذ أن سجل ليونيل ميسي ركلته الحرة الأخيرة مع البلوجرانا في 2 مايو 2021.

وخرج توريس بعد الهدف مباشرة، رفقة أوريول روميو وجواو فيليكس، وأتى الثلاثي لامين جمال ورافينيا وإلكاي جوندوجان بدلا منهم.

وفي الدقيقة 66 سجل رافينيا رابع الأهداف بعد نزوله مباشرة، بتسديدة على حدود المنطقة بعد تمريرة من ليفاندوفسكي.

وأخيرا أضاف جواو كانسيلو الهدف الخامس في الدقيقة 82، من انطلاقة فردية رائعة ومراوغة أروع وتسديدة على يمين الحارس.

بذلك يتصدر برشلونة مؤقتا برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يلاقي ريال سوسيداد غدا.

فيما تجمد رصيد بيتيس عند 7 نقاط في المركز التاسع.

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