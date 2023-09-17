انضمام أحمد عز الدين لفريق تحليل قنوات SSC
الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 00:00
كتب : FilGoal
انضم المحلل الكروي أحمد عز الدين رئيس تحرير موقع FilGoal.com السابق لفريق تحليل قنوات SSC السعودية لتحليل دوري روشن السعودي.
وأعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية انضمام أحمد عز الدين لقنوات SSC الرياضية.
وسبق أحمد عز وانضم المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي، وكذلك المحلل الكروي تامر بدوي.
وتولى أحمد عز الدين رئاسة تحرير موقع FilGoal.com لمدة 7 سنوات.
كذلك عمل في قنوات أون تايم سبورتس كمحلل فني وقدم برنامج العين الثالثة، ثم قدم فقرة ملوك التحليل على قناة أون تايم سبورتس 2 لأكثر من 4 سنوات.
نرشح لكم
شارك وصنع رغم التسمم.. محرز يقود أهلي جدة لفوز صعب على التعاون لا جازيتا: رونالدو قرر مقاضاة يوفنتوس سافيتش: أحتاج الوقت للتأقلم مع مركزي الجديد خيسوس: هذا هدف مشاركة نيمار لـ30 دقيقة ضد الرياض إصابة محرز بتسمم غذائي ونقله إلى المستشفى الدوري السعودي - نيمار يقود الهلال لاستعادة الصدارة.. وخسارة شريف مع الخليج انتهت الدوري السعودي - الهلال (6-1) الرياض.. الخليج (1-3) الفتح.. نتيجة ثقيلة تشكيل الهلال – نيمار بديل لأول مرة وميتروفيتش يقود الهجوم أمام الرياض