انضمام أحمد عز الدين لفريق تحليل قنوات SSC

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 00:00

كتب : FilGoal

أحمد عز الدين

انضم المحلل الكروي أحمد عز الدين رئيس تحرير موقع FilGoal.com السابق لفريق تحليل قنوات SSC السعودية لتحليل دوري روشن السعودي.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية انضمام أحمد عز الدين لقنوات SSC الرياضية.

وسبق أحمد عز وانضم المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي، وكذلك المحلل الكروي تامر بدوي.

وتولى أحمد عز الدين رئاسة تحرير موقع FilGoal.com لمدة 7 سنوات.

كذلك عمل في قنوات أون تايم سبورتس كمحلل فني وقدم برنامج العين الثالثة، ثم قدم فقرة ملوك التحليل على قناة أون تايم سبورتس 2 لأكثر من 4 سنوات.

الدوري السعودي
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