خبر في الجول - إيفونا يفسخ تعاقده مع أسوان

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 23:43

كتب : رضا السنباطي

ماليك إيفونا - أسوان

لن يستمر ماليك إيفونا مع أسوان في الموسم المقبل بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية.

ماليك إيفونا

النادي : أسـوان

أسـوان

وعلم FilGoal.com أن إيفونا قد فسخ تعاقده مع أسوان.

وهبط أسوان إلى دوري المحترفين بعد أن احتل المركز قبل الأخير في الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

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وانضم إيفونا إلى أسوان في بداية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.

وشارك إيفونا في 6 مباريات مع أسوان خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل هدفين.

أسوان ماليك إيفونا
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