خبر في الجول - إيفونا يفسخ تعاقده مع أسوان
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 23:43
كتب : رضا السنباطي
لن يستمر ماليك إيفونا مع أسوان في الموسم المقبل بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية.
ماليك إيفونا
النادي : أسـوان
وعلم FilGoal.com أن إيفونا قد فسخ تعاقده مع أسوان.
وهبط أسوان إلى دوري المحترفين بعد أن احتل المركز قبل الأخير في الدوري الممتاز بالموسم الماضي.
وانضم إيفونا إلى أسوان في بداية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.
وشارك إيفونا في 6 مباريات مع أسوان خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل هدفين.
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