دوري المحترفين - مكادي يتعاقد مع عمرو بركات
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 23:29
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي مكادي تعاقده مع عمرو بركات في صفقة انتقال حر.
عمرو بركات
النادي : الداخلية
بركات كان قد قضى الموسم الماضي مع الجونة وأسهم في صعوده للدوري الممتاز.
وسبق لعمرو بركات وأن شارك في الدوري الممتاز بقميص الأهلي والجونة ومصر للمقاصة.
ويلعب نادي مكادي في دوري المحترفين بالموسم المقبل.
وسيلعب مكادي مباراته الأولى بدوري المحترفين ضد النجوم في الجولة الأولى.
نرشح لكم
خبر في الجول - إيفونا يفسخ تعاقده مع أسوان القسم الثاني – مد فترة القيد لمدة 4 ساعات الدرجة الثالثة – تسمية ملعب الزرقا باسم رئيس النادي رضا الويشي ينضم إلى ألو إيجيبت خبر في الجول – سيراميكا يضم محمد رضا ناشئ الأهلي.. ويعيره إلى القناة تحديد مباريات الجولة الأولى لـ مجموعات القسم الثاني ب الدرجة الثانية - بتواجد منتخب السويس - الإعلان عن قرعة مجموعة القاهرة والقناة الدرجة الثانية - النصر للتعدين يضم ظهير منتخب مصر للشباب السابق