دوري المحترفين - مكادي يتعاقد مع عمرو بركات

أعلن نادي مكادي تعاقده مع عمرو بركات في صفقة انتقال حر.

بركات كان قد قضى الموسم الماضي مع الجونة وأسهم في صعوده للدوري الممتاز.

وسبق لعمرو بركات وأن شارك في الدوري الممتاز بقميص الأهلي والجونة ومصر للمقاصة.

ويلعب نادي مكادي في دوري المحترفين بالموسم المقبل.

وسيلعب مكادي مباراته الأولى بدوري المحترفين ضد النجوم في الجولة الأولى.