إكرامي: بيراميدز والأهلي يمثلا مصر في إفريقيا ولا خيار أمام الجمهور سوى دعمهما

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 23:28

كتب : حامد وجدي

شريف إكرامي - بيراميدز

عبر شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز عن سعادته بمشاركة الفريق لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجاري.

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال إكرامي عبر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز: "في دوري أبطال إفريقيا بيراميدز والأهلي يلعبان باسم مصر ولا يوجد خيار أمام الجمهور سوى دعم ممثلي مصر على المستوى القاري، ومحليا أتمنى أن يكون الأمر منافسة فقط لا غير وكلما زادت المنافسة كلما ارتفع مستوى الكرة المصرية".

وأضاف "أتمنى تحسن الجو العام في الكرة المصرية وتدارك سلبيات المواسم الماضية".

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وواصل "الجميع يعرف أن بيراميدز قدره هو المنافسة، ولا يوجد لاعب يعد بالفوز ببطولة ولكن الوعد يكون بالقتال والمنافسة حتى آخر نقطة في كل بطولة وهذا هو هدفنا لأن بيراميدز ناد تنافسي منذ نشأته".

وأكمل "سعيد بمشاركة بيراميدز لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا، الكثير من اللاعبين شاركوا في البطولة بشكل فردي ولكن تحت اسم بيراميدز هذه هي أول مرة وهذا أمر رائع".

وشدد "معسكر الإعداد في تركيا كان جيد للغاية ونحن جاهزون تماما لمباراة الجيش الرواندي".

وأتم تصريحاته "إذا لم نحترم المنافس ستصبح المباراة أصعب كثيرا وهدفنا الخروج بأفضل نتيجة ممكنة تساعدنا في العودة".

ويلعب بيراميدز في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ضد الجيش الرواندي غدا الأحد.

بيراميدز شريف إكرامي دوري أبطال إفريقيا
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