مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) ريال بيتيس.. بداية المباراة

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني.

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بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني
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