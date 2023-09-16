مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) ريال بيتيس.. بداية المباراة

مؤتمر تشافي عن استغراب بسبب السؤال عن لامين يامال.. ومن المضحك ترشحي لأفضل مدرب في العالم

تحديد موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي

انتهى المسلسل.. روبياليس يستقيل من رئاسة الاتحاد الإسباني

راؤول مستمر مع ريال مدريد.. فياريال يعلن تعيين باتشيتا كمدرب للفريق

الدوري الإسباني: دقيقة صمت في الجولتين المقبلتين حدادا على ضحايا زلزال المغرب

موندو ديبورتيفو: برشلونة يفتح ملف تجديد دي يونج

الكرة الذهبية - بيليجهام وكامافينجا وثلاثي برشلونة ينافسون على أفضل لاعب شاب