انتهت - برشلونة (5)-(0) ريال بيتيس

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 82 جوووووول جواو كانسيلو يسجل الخامس من انطلاقة فردية رائعة ومراوغة وتسديدة قوية على يمين الحارس

ق 66 جووووول رافينيا يسجل بعد نزوله مباشرة بتسديدة على حدود المنطقة بعد تمريرة من ليفاندوفسكي

ق 64 أوريول روميو ولامين جمال ورافينيا بدلا من إلكاي جوندوجان وجواو فيليكس وفيران توريس بعد تسجيله مباشرة

ق 62 جووووول الثالث فيران توريس يسجل من ركلة حرة مباشرة

ق 58 جواو فيليكس يسجل ولكن الراية توقف الاحتفال بداعي التسلل

ق 46 عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة السابق يحل مع فرانسيسكو فييتيس بدلا من لويز هنريكي وروي سيلفا

استراحة

ق 32 جوووووول ليفاندوفسكي يسجل الثاني بصناعة كريستنسن بعد أن سمح فيليكس للكرة بالمرور بين قدميه صوب البولندي

ق 24 جووووووووول جواو فيليكس يسجل الأول بعد تمريرة من أوريول روميو

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني
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