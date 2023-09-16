انتهت - برشلونة (5)-(0) ريال بيتيس
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 21:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني.
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ق 82 جوووووول جواو كانسيلو يسجل الخامس من انطلاقة فردية رائعة ومراوغة وتسديدة قوية على يمين الحارس
ق 66 جووووول رافينيا يسجل بعد نزوله مباشرة بتسديدة على حدود المنطقة بعد تمريرة من ليفاندوفسكي
ق 64 أوريول روميو ولامين جمال ورافينيا بدلا من إلكاي جوندوجان وجواو فيليكس وفيران توريس بعد تسجيله مباشرة
أول لاعب "ملك الضربات الحرة" يخطر ببالك #الدوري_الإسباني #برشلونة#beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/2CWNNStW0S— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2023
ق 62 جووووول الثالث فيران توريس يسجل من ركلة حرة مباشرة
ق 58 جواو فيليكس يسجل ولكن الراية توقف الاحتفال بداعي التسلل
ق 46 عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة السابق يحل مع فرانسيسكو فييتيس بدلا من لويز هنريكي وروي سيلفا
استراحة
ق 32 جوووووول ليفاندوفسكي يسجل الثاني بصناعة كريستنسن بعد أن سمح فيليكس للكرة بالمرور بين قدميه صوب البولندي
جواو فيليكس يسجل أول أهدافه بقميص برشلونة #الدوري_الإسباني #برشلونة#beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/lGpfZQQNQ3— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2023
ق 24 جووووووووول جواو فيليكس يسجل الأول بعد تمريرة من أوريول روميو
بداية المباراة